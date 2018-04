Zájem o Galaxy S4 neupadá. Samsung prodal již 20 milionů kusů

Galaxy S4 je tím pádem nejlépe se prodávajícím smartphonem s Androidem vůbec. Připomeňme, že metu 10 milionů vyexpedovaných kusů Samsung pokořil 23. května, tedy necelý měsíc od startu prodeje. Samsung tehdy spolu s prezentací svých výsledků představil také nová barevná provedení telefonu (více v dřívějším článku).

K prodeji dalších 10 milionů kusů nejlepšího Samsungu do celosvětové distribuce tak výrobce potřeboval necelých šest týdnů, jen v Jižní Koreji Samsung prodal půl milionů kusů. Ačkoli se tedy tempo prodeje zpomalilo, zpráva jednoznačně vyvrací dřívější spekulace, že má Samsung s odbytem svého vlajkového modelu problém (psali jsme zde).

Sečteno podtrženo; stačilo jihokorejskému gigantu k odeslání obřího objemu svým odběratelům okolo 60 dnů. Předchozí typ Galaxy S III přitom stejný cíl splnil za rovných 100 dnů. Novinka se tedy prodává mnohem lépe.

Kolik se doposud prodalo smartphonu HTC One, jež je hlavním soupeřem Galaxy S4, zatím není známo. Koncem května se uvádělo, že One používá okolo pěti milionů uživatelů, a pokud by se tempo odbytu výrazně nezměnilo, mohl by být celkový objem prodaných kusů ke dni dosažení mety zhruba poloviční. To je však pouze náš odhad.