Samsung prodal již 10 milionů kusů topmodelu Galaxy S 4

Samsungu se podařilo magickou hranici 10 milionů vyexpedovaných kusů překonat za necelé čtyři týdny od startu prodeje. Mluvíme však o množství, které bylo odesláno oficiálním prodejcům a také operátorům, nikoli o telefonech, které se dostaly ke koncovým uživatelům.

Výrobci tyto dva údaje často zaměňují, aniž by na to upozornili. V případě Samsungu však sousloví "odeslané kusy" použil jeden z jeho čelních představitelů, když v rozhovoru pro korejský deník The Chosun Ilbo uvedl, že jen do konce dubna byly vyexpedovány čtyři miliony kusů Galaxy S 4 (více v dřívějším článku).

V každém případě je S 4 dosud nejrychleji se prodávajícím telefonem v historii firmy. Třetí generace přístroje totiž potřebovala k dosažení stejné mety 50 dnů, Galaxy S II potom celých 5 měsíců. První verzi Galaxy S to pak v roce 2010 trvalo sedm měsíců.

Deset milionů a čtyři nové barvy

Galaxy S 4 byl uveden do prodeje 27. dubna v 60 zemích světa včetně České republiky a výrobce dosažení prodejní mety doprovází klipem, kde jsou prodané kusy přepočítány na různé situace (mrknutí oka, čas letu míče do brány při penaltě, kmit kyvadla metronomu). Na konci se dozvíte, že jen v průběhu sledování videa byla prodána další stovka kusů. Každou sekundu jsou tedy prodány čtyři kusy.

Součástí tiskové zprávy je představení čtveřice nových barevných variant. Dnes dostupnou bílou a černou verzi tak během léta doplní arktická modrá a červená, později přibude ještě varianta s fialovým a hnědým krytem.

HTC promeškalo náskok

Hlavním konkurentem nejlepšího Samsungu je HTC One. To sice bylo představeno již v únoru, ovšem kvůli vleklým komplikacím při výrobě hliníkového krytu a nedostatkům fotomodulů firma zhruba dvouměsíční náskok zcela promarnila.

Podle posledních zpráv se dosud podařilo prodat okolo pěti milionů kusů One. Ale dodávky některých komponent prý stále váznou, a proto poptávka převyšuje nabídku.

Bezproblémové zajištění dostatku všech dílů pro vlajkový model je přitom pro společnost životně důležité. Finanční výsledky totiž již delší dobu připomínají katastrofu a právě model One je nástrojem, jež by tuto nepříznivou situaci mohl zvrátit.

Nicméně již dnes je jisté, že závod o nejprodávanější telefon s Androidem HTC letos nevyhraje.