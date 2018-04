Samsung už prodal 10 milionů „tabletomobilů“ Galaxy Note

Na tak specifický přístroj je to slušné číslo. Galaxy Note totiž není obyčejný smartphone. Svými rozměry i některými prvky se už blíží menším tabletům. Je vybaven velkým dotykovým displejem s úhlopříčkou 5,3 palce, na němž lze i psát poznámky dotykovým perem.

Samsung začal model Galaxy Note prodávat koncem října loňského roku. K letošnímu 1. červnu prodeje přerostlého smartphonu dosáhly 7 milionů kusů a nyní už tedy jihokorejský výrobce hlasí 10 milionů prodaných kusů.

Na slušná prodejní čísla by měl navázat nástupce, jenž bude představen 29. srpna na veletrhu IFA v Berlíně. Nový model by měl být ještě o něco větší než předchůdce. Displej by měl mít úhlopříčku 5,5 palce a výbava by opět neměla postrádat žádné pokročilé funkce.