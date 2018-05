Samsung poskytne své procesory ostatním. Potápějící ZTE to však nespasí

Samsung je jedním z mála výrobců, kteří si umí čipovou sadu nejen navrhnout, ale vlastními silami také vyrobit. Produkční kapacity má v tomto ohledu natolik obrovské, že čipy dodává i některým konkurentům.

Mnoho let byl právě Samsung dvorním výrobcem procesorů pro americký Apple, spolupráce skončila v roce 2016, kdy Samsungu kontrakt přebrala tchajwanská společnost TSMC. Čipy A10 Fusion a A11 Bionic tak Applu dodávají výhradně Tchajwanci.

Nabídka čipů Exynos sice není tak bohatá, jako u Qualcommu, jehož řada Snapdragon pokrývá všechny výkonové kategorie, přesto se jedná o kvalitní hardware, který s čipy ze San Diega snese srovnání.

Exynos = Samsung a občas Meizu

Dosud můžeme procesory Exynos kromě samsungů najít jen u topmodelů Meizu, zatím posledním důkazem kooperace obou firem je nedávno představená modelová řada Meizu 15 (více v článku Nejtenčí rámečky a výkonný čip od Samsungu. Novinka dorazí do Česka).

V budoucnu by se však seznam výrobců, kteří své smartphony osazují čipy Exynos, mohl významně rozšířit. Podle agentury Reuters totiž Samsung některé z nich oslovil a nabídka přišla i čínskému ZTE, které momentálně čelí zákazu jakéhokoli obchodního styku s americkými subjekty.

ZTE trpí nejen nedostatkem GMS licencí (balíku Google aplikací) k Androidu, ale právě i procesorů Qualcomm Snapdragon. Čipy sice Qualcommu vyrábí TSMC a Samsung, ovšem společnost sídlí v San Diegu a ZTE je tudíž dodávat nemůže.

Inyup Kang, který vede společnost System LSI, jež je polovodičovou divizí Samsungu, uvedl, že Samsung o případných dodávkách procesorů jedná se všemi OEM výrobci. Kang, který dříve působil ve vedení Qualcommu, očekává, že by k dohodám s novými klienty mohlo dojít už v první polovině příštího roku.

Záchranná mise pro ZTE? Spíše ne

Mohlo by se zdát, že snaha Samsungu získat pro své čipy novou klientelu, je reakcí na vyhlášené sedmileté embargo směrem k ZTE. Jihokorejský gigant ovšem ve svém tiskovém prohlášení pro Reuters deklaroval, že dohoda se ZTE není vůbec jistá a Samsung bude s jeho zástupci jednat stejně jako se všemi ostatními.

V akci Samsungu tak určitě nehledejme žádnou záchrannou misi ZTE, ale jen prosté rozhazování sítí s cílem získat nové odběratele a dále tak rozšiřovat obchod s polovodičovými součástmi, který celé skupině generuje obří zisky.

Důležitost tohoto segmentu pro celý Samsung dobře ilustrují hospodářské výsledky za loňský rok, kdy zisk divize dosáhl 33 miliard dolarů, což představovalo celkem 65 procent profitu celého konglomerátu.

ZTE nebyl pro Qualcomm zanedbatelným klientem a pokud by veškeré dodávky čipů začal zajišťovat Samsung, jeho pozici by to dále posílilo. Qualcomm už v reakci na kroky americké vlády uvedl, že ztráta tohoto obchodního partnera se už v příštím kvartálu promítne na hodnotě akcie na burze, předpokládán je pokles hodnoty o tři centy.

Čipy Exynos ZTE nespasí

Problém je, že Samsung by sice mohl ZTE dodávat kvalitní čipy, ovšem snapdragony od Qualcommu by zcela suplovat nedokázal. Qualcomm mimo jiné hodně investuje do vývoje LTE modemů, a právě jeho čipy jsou schopny vyhovět naprosto všem telekomunikačním standardům. To o žádných jiných SoC (System On Chip) nelze prohlásit.

Právě to je důvod, proč Samsung u svých topmodelů řady Galaxy S v některých regionech namísto vlastních čipů nasazuje právě snapdragony. Odběr procesorů od vlastního konkurenta tak v žádném případě není přátelským gestem, nýbrž nutností, aby bylo vůbec možné jejich vrcholové smartphony v daných regionech plnohodnotně používat.

Navíc platí, že případná domluva ZTE a Samsungu nemusí pro čínskou firmu znamenat prakticky žádnou úlevu. Stejně důležitý jako hardware je totiž i software, v tomto případě licence k Androidu a ty jsou dosud embargem také zatíženy. Na rozdíl od čipů však k Androidu neexistuje alternativa.

Dá se tedy říci, že ZTE může ono sedmileté embargo ekonomicky přežít jen v případě, pokud v dohledné době zákaz vůbec nebude existovat. Není to úplně nereálné, jelikož americký prezident Trump v minulých dnech ministerstvu obchodu nařídil, aby nastalou situaci začalo intenzivně řešit (více v článku Americký prezident zachraňuje čínský kolos, který Američané potopili).

Samsung chce čipy dodávat i automobilkám

Přestože je Samsung z pohledu výrobců polovodičových součástí obecně na špici, lídrem segmentu čipových sad je právě Qualcomm, který čipy s výjimkou Applu dodává všem důležitým hráčům trhu s chytrými telefony.

Samsung naproti tomu dosud svými čipy zásobuje především sám sebe, přesto se mu i v tomto subsegmentu daří pozici posilovat. Podle analytiků společnosti Counterpoint loni System LSI evidovala meziroční nárůst tržeb o 27 procent.

Trh se smartphony se přesto mírně zpomaluje a Samsung proto hledá další oblasti, kde by mohl s čipy uspět. A jednou z nich je automobilový průmysl. Vedení už prý s několika automobilkami vyjednává vývoj čipu pro autonomní řízení, jehož rozvoj je do budoucna nezastavitelný. Firma však odmítla konkretizovat, se kterými automobilkami tento záměr diskutuje. Procesory Exynos už aktuálně ve svých infotainmentových systémech využívá Audi.