Samsung připravuje další supertenké telefony

9:05 , aktualizováno 9:05

Zlí jazykové by mohli tvrdit, že kopírování šlo asijským výrobcům vždycky skvěle. Co je konec konců špatného na tom, poučit se od těch, kteří to dělají evidentně dobře? Samsung Electronics totiž plánuje uvést letos na trh minimálně jeden další supertenký model ve stylu Motoroly V3 Razr.