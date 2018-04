Samsung připravuje další dvojici androidů: tenké Spico a Bigfoot s klávesnicí

Krom již oficiálně představeného modelu Samsung i7500 tak známe možné specifikace dalších dvou modelů. Ten s kódovým označením Spico vsází na tradiční konstrukci bez výsuvné QWERTY klávesnice, rychlé zadávání textu tedy jeho dominantou nebude. Tou příjemnější zprávou je velmi nízká tloušťka těsně pod 13 milimetrů. Tvarově je Spico podobné již zmíněnému modelu i7500. - čtěte První samsung se systémem od Googlu představen. Bude mít wi-fi i GPS

Dominantou čelní strany je dotykový WQVGA displej úhlopříčky rovné 3 palce. To je oproti G1 a dalším androidům změna – většinou jsou tyto telefony osazovány 3,2“ HVGA jednotkou. Pod displejem jsou tradičně situovány hlavní ovládací prvky - navigační kříž s potvrzovacím středem, dvojice tlačítek k telefonování a duo kontextových kláves.

Zařízení bude pravděpodobně stejně jako i7500 postaveno na čipové sadě Qualcomm MSM7200A s 528 MHz procesorem a dostatkem operační paměti. Na větší balíky uživatelských dat bude připraven microSD slot, který dnes znamená až 16 GB prostoru (i7500 přitom navíc disponuje 8 GB vnitřní pamětí).

GSM/UMTS modul nabídne podporu všech dnes dostupných datových přenosů, k internetu se půjde připojit také prostřednictvím wi-fi. Chybět nebude satelitní navigace, která bohužel zatím nemá na androidu plnohodnotné využití. Telefon dále poslouží i jako kompas, kterým se blýskla již G1.

Model Bigfoot zaujme svým symetricky zaobleným retro tvarem a vysouvací klávesnicí. Ne nadarmo je Bigfoot označován jako T-Mobile G1 druhé generace. Výbava by měla být stejná jako u předchozího modelu.

Hlavním rozdílem obou novinek oproti i7500 je ale zbrusu nová verze použitého systému – obě novinky totiž poběží na Androidu 2.0, který je znám pod označením Donut a měl by přinést mnohá vylepšení.

Některé zdroje zároveň uvádějí, že by model Spico měl mít navíc ještě uživatelské prostředí Touch Wiz, které známe z mnoha telefonů značky Samsung. Obě zařízení by se měla na trh dostat v průběhu třetího kvartálu toho roku a stejně jako v případě modelu i7500 by jejich cena měla být příznivá, tj. do 10 000 Kč.

Platforma Google Android má oproti konkurenčním mobilním OS jednu obrovskou výhodu – je zdarma. Výrobce, který se rozhodne produkovat telefon s androidem, nemusí společnosti Google platit žádné licenční poplatky. Ty se v případě Windows Mobile pohybují v rozmezí 8 až 15 USD, což při nákladech řekněme sto tisíc kusů jednotek udělá své.

Výrobci vidí v nové platformě velký potenciál, který může přetáhnout zákazníky z řad příznivců jiných platforem.

Technické specifikace připravovaných androidů:

Název Samsung i7500 Samsung Spico (Bigfoot) Rozměry [mm] 56 x 111,5 x 11,9 52,6 x 111,5 x 12,9 (53 x 115,7 x 16,3) Operační systém Android 1.5 - Cupcake Android 2.0 - Donut Procesor Qualcomm, 528 MHz ? FlashROM 100 MB + 8 GB 100 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Quadband GSM, Triband UMTS Data GRPS/EDGE/HSPA GRPS/EDGE/HSPA Displej - rozlišení 320 x 480 pix 240 x 400 pix Displej - úhlopříčka 3,2" 3,0" Satelitní navigace ano ano Wi-fi ano ano Bluetooth BT 2.0 BT 2.0 Digitální fotoaparát 5 MPix 3.2 Mpix Autofocus ano ano Videotelefonie ne ano FM rádio ne ne Baterie 1 500 mAh 1 500 mAh