Samsung připravuje čtyřjádrový top model Galaxy S III i 3D smartphone

V mobilu bylo 3D zobrazení označováno za průlomovou technologii, velký komerční úspěch však zatím 3D smartphony nezaznamenaly. Samsung však technologii věří a připravuje svůj první takto vybavený smartphone.

Podle jihokorejského serveru ETnews by měl Samsung svůj 3D smartphone uvést na trh až ve druhé polovině příštího roku. Dává si tak načas, 3D mobily už na evropských trzích nabízí jihokorejský rival LG nebo tchajwanské HTC.

Výhodou nového 3D smartphonu od Samsungu má být pokročilá integrace s 3D televizemi Samsung. Vedle 3D zobrazení bude nový přístroj s pravděpodobným označením Galaxy S 3D zvládat i pořizování 3D fotografií a videa.

Hlavní událostí u firmy ale bude příští rok především uvedení nástupce úspěšného modelu Galaxy S II. Samsung Galaxy S III by měl být první smartphone s čtyřjádrovým procesorem. Objeví se už v únoru na veletrhu MWC.

Čtyřjádrové smartphony připravuje i HTC a další výrobci, měly by však být představeny později. Samsung by si tak měl připsat se svým čtyřjádrovým model Galaxy S III prvenství.

Přístroj by měl nabídnout HD displej Super AMOLED Plus a hovoří se také o dvanáctimegapixelovém fotoaparátu. Nové Galaxy s nejnovějším androidem 4.0 Ice Cram Sandwich by mělo podporovat sítě čtvrté generace LTE a paměť RAM by měla mít kapacitu 2 GB.