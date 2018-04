Samsung překonává Samsung. Aneb nejtenčí LCD displej na světě

Pomoci mu k tomu mají třeba extrémně tenké LCD displeje. Zatímco právě uvedené modely Ultra Edition II používají nejnovější displej s tloušťkou pouhých 1,9 milimetru, v laboratořích Samsungu se ukrývají displeje podstatně tenčí.

Samotný Samsung nedávno představil displej s tloušťkou pouhých 0,82 mm. Jenže ani to na rekord nestačí. Stejně jako v případě samotných tenkých mobilů, i tady Samsung překonává sám sebe. Dceřiná společnost Samsung SDI totiž právě představila LCD displej, který je pouze 0,74 mm tenký.

Hodnota se to zdá být téměř neuvěřitelná. Samozřejmě technologie není kompletně dotažena do finální podoby a v nejbližší době se jí v konkrétním zařízení nedočkáme. Samsung tvrdí, že by se však mohla objevit v příští generaci přístrojů. Takže se asi příští rok máme na co těšit.