Samsung předvedl, že je připraven na sítě čtvrté generace

Samsung se na veletrhu CommunicAsia pochlubil svou připraveností na mobilní sítě nadcházející generace. Ačkoli byla většina vystavovaných přístrojů pouze ve fázi prototypu a nemohli jsme si je vyzkoušet, je jasné, že se již blíží doba, kdy se opravdu dočkáme prvních sériových LTE telefonů a dalších přístrojů s touto technologií.

LTE se blíží

Ostatně není divu, vždyť na několika místech na světě již LTE sítě běží a jejich spuštění v dalších zemích je doslova na spadnutí. Je jasné, že nejprve budou v LTE sítích hrát prim data. Proto se Samsung pochlubil nejen samotnými modemy, ale také notebookem s integrovaným LTE modemem.

Klasický LTE USB dongle nerozeznáte od dnes běžných 3G USB modemů, což je jasný důkaz, že se technologii podařilo dostatečně miniaturizovat. Modem stejně jako ostatní LTE přístroje Samsungu podporuje LTE na frekvenci 2,6 GHz. Je to právě změť frekvencí, co bude hrát při rozšiřování technologie velkou roli. Výrobci prozatím neukázali žádný přístroj, který by byl schopen podporovat podobně jako v případě GSM nebo UMTS více LTE pásem. Na to si ještě budeme muset počkat.

Zatímco LTE netbook i USB modem Samsung předváděl v chodu, telefon s podporou LTE na stánku byl nefunkční prototyp. Je však očividné, že Samsung na něm pracuje již delší dobu. Přístroj jako by z oka vypadl původnímu modelu Omnia. Zajímavostí byl netbook NP-N150 s vestavěným LTE modemem.

WiMAX daleko připravenější

Daleko lépe je Samsung vybaven v případě WiMAX přístrojů. Tyto sítě jsou již na několika místech komerčně v provozu déle než rok, na druhou stranu se příliš rychle nerozrůstají a budoucnost je předpovídána především LTE sítím. I proto nepřekvapí, že prototypy WiMAX telefonů, z nichž jeden vypadá jako Samsung Omnia II, se nikdy nedostaly do prodeje. WiMAX telefony dnes na trh dodává výhradně tchajwanské HTC a zdá se, že Samsung s ním na tomto velmi úzkém kolbišti nehodlá měřit síly. Třeba u amerických operátorů by se ale mohl prosadit již výše zmíněný netbook NP-N150; tentokrát v provedení s WiMAX.

Zajímavostí byl také USB modem pro WiMAX sítě, který kromě nich podporuje i klasické HSDPA na frekvenci 2,1 GHz. Uživatel si může vybrat, v jakém módu bude modem fungovat, zda bude zkoušet vyhledávat WiMAX a bude jej preferovat nebo zda si vybere jednu ze sítí a nebude se pokoušet o změnu.

Další USB modem zase umí WiMAX na frekvencích 2,3; 2,5 a 3,5 GHz. I tenhle modem jsme mohli na stánku vidět v akci a musíme říci, že se na používání podobných technologií v praxi opravdu těšíme. Oproti 3G sítím je zrychlení opravdu výrazné a třeba i nám osobně by LTE nebo WiMAX na takovýchto akcích výrazně ulehčilo práci.

Pomalu vpřed

Samsung tak na veletrhu dokazuje, byť nijak pompézně, že realita sítí čtvrté generace je nám zase o něco blíž. Pravda, stále jsme se nedočkali reálných demonstrací fungujících telefonů, ale tomuto okamžiku jsme zase o něco blíže. Modemy a notebooky s těmito technologiemi již fungují celkem bez problémů a dokazují, že rychlá mobilní data mají opravdu smysl.