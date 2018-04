Samsung představil svůj první mobil s Push to Talk

Samsung představil svůj první mobilní telefon podporující službu Push to Talk, která funguje jako mobilní vysílačka (v ČR tuto službu aktuálně začal nabízet Eurotel). Samsung SGH-E802T je postaven na základech modelu E800/E820, se kterým má stejnou specifikaci i funkční výbavu. Nový Samsung podporující službu Push to Talk by se měl začít prodávat na jaře letošního roku.