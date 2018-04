Samsung představil mobil s vysouváním na dvě strany

Samsung představil na veletrhu Cebit koncept vysouvacího mobilního telefonu, který by se měl dostat v dohledné době do výroby. Unikátní konstrukce umožňuje vysunout buď klasickou alfanumerickou klávesnici s navigačním křížem nebo v horizontální poloze vysunout ze širší strany telefonu dva ovládací kříže pro snadné ovládání například her.

Samsung SPH-B5200, jak se telefon jmenuje, je vybaven QVGA displejem, přijímačem televizního signálu ve standardu DMB, MP3 přehrávačem, Bluetooth a dvoumegapixelovým fotoaparátem. Ve výbavě je také výstup na běžný televizor.

Nový unikátní Samsung by měl být ještě v letošním roce v prodeji na korejském trhu, s obdobným telefonem pro evropský trh se prozatím nepočítá.