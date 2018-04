Samsung představí očekávaný Galaxy S III pravděpodobně 2. května

Na internetu se objevilo několik "zaručených" termínů premiéry očekávaného smartphonu. Nyní dobře informovaný ruský novinář Eldar Murtazin na svém Twitteru zveřejnil zprávu: "Budu v Londýně 2. května", doplněnou smajlíkem. Právě Londýn má být dějištěm odhalení nového samsungu.

A začátek května je i podle redakce Mobil.cz nejpravděpodobnějším termínem představení novinky.

Samsung Galaxy S III je jedním z nejočekávanějších smartphonů letošního roku. Původně se očekávalo, že jej Samsung představí už na veletrhu MWC v únoru. Jihokorejský výrobce však už před barcelonským veletrhem oznámil, že na vrcholný model se značkou Samsung si zákazníci musí ještě počkat.

Navíc předchůdce Samsung Galaxy S II se začal prodávat loni v květnu. Nový model by tak šel do prodeje přesně po roce. Premiéra nového modelu byla podle dostupných informací posunuta i proto, aby byl odstup mezi představením a začátkem prodeje co nejkratší.

Samsung je také partnerem olympijských her, které začínají v Londýně 27. července. Bude tedy mít dost času na propagaci nového smartphonu v rámci kampaně k nadcházejícím hrám.

Jihokorejský výrobce ohledně svého nového špičkového modelu dokonale tajnůstkaří. Podařilo se mu zamezit všem únikům. Není ani známo, jak telefon vypadá, ani co bude umět.

Samsung dokonce dodal nový model na testovaní jednotlivým operátorům místo ve finální podobě v nevzhledné krabici, aby jeho podoba neměla šanci uniknout na veřejnost.