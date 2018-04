Samsung představí přerostlý smartphone Galaxy Note II 29. srpna

Samsung nový přístroj, kombinující smartphone a tablet, oficiálně představí v Berlíně dva dny před zahájením veletrhu IFA. Samsung Galaxy Note s pořadovým číslem dva si tak tedy odbude výstavní premiéru na stejném místě jako předchůdce.

Nový Note by měl být ještě větší než původní provedení. Úhlopříčka HD displeje by se měla zvětšit z 5,3 palce na 5,5 palce. Ovládání dotykovým perem by mělo zůstat zachováno.

Nový Galaxy Note II bude podle dostupných zpráv používat čtyřjádrový procesor a nejnovější operační systém Android 4.1 Jelly Bean. Fotoaparát by měl být dvanáctimegapixelový.

Zanedlouho po představení by se měl nový přerostlý smartphone od Samsungu začít prodávat.