Dříve nepředstavitelné, Samsung má jen osm modelů

Zlom v portfoliu Samsungu nastal v roce 2014, kdy výrobce do té doby nepřehlednou a značně širokou nabídku smartphonů začal omezovat jen na čtyři řady: J, A, S a Note. To se mu postupně podařilo a letos je jeho portfolio osekané na dřeň.

Základní řadou zůstávají modely J, aktuálně v loňské edici (2017). V Evropě, a tedy i na českém trhu to jsou modely J3, J5 a J7, na některých trzích v Asii pak má i další přístroje této řady, především ještě jednodušší. Letošní modely J můžeme očekávat během jara a je možné, že i zde Samsung omezí nabídku ze tří modelů na dva.

Vrcholem nabídky jsou modely S8 a S8+, ty se během měsíce dočkají nástupců, který se začne prodávat v březnu. Asi není překvapením, že by se tato dvojice měla jmenovat S9 a S9+.

Bokem stojí specifický model Note 8, který je nejdražší a má jako jediný dotykové pero. Ten se nástupce dočká v srpnu či září, což je obvyklý termín premiéry této řady.

Střední třídu loni zastupovaly modely A3 a A5 (2017). Ty končí a přímých nástupců se již nedočkají. Celou řadu A nově zastupuje výhradně dvojice A8 a A8+. První je náhradou A5, druhý modelu A7, který se však v Česku neprodával a to samé bude platit pro A8+. Z celé řady A tak zůstává jediný přístroj.

Specialitou v portfoliu Samsungu je odolný smartphone Galaxy Xcover 4, který výbavou patří mezi low-endy. Případný nástupce by se mohl ukázat v polovině roku.

Pokud to shrneme, tak má Samsung v portfoliu tyto aktuální modely:

Samsung Xcover 4

Samsung J3

Samsung J5

Samsung J7

Samsung A8

Samsung S8

Samsung S8+

Samsung Note 8



V prodeji jsou ještě některé výprodejové přístroje, jako jsou předloňské Samsungy S7 a S7 Edge a loňské A3 a A5. Do poloviny roku vydrží, ale v té druhé bude nabídka omezena na výše uvedené přístroje, respektive jejich nástupce.

Světová jednička v produkci smartphonů již dříve v Evropě zcela opustila segment nejlevnějších přístrojů. Sice je nadále vyrábí, ale prodává je jen na některých trzích, především v Asii.

V principu nechce Samsung v Evropě prodávat levnější modely než ty, které stojí okolo pěti tisíc korun při uvedení na trh. V průběhu životního cyklu pak logicky zlevňují, takže aktuálně se například základní J3 prodává pod čtyři tisíce, ale při představení byl o 1 500 korun dražší.

Že Samsung opustil segment nejlevnějších přístrojů, je vcelku logické. Marže tam totiž jsou minimální a tlak čínských výrobců enormní. Spíš překvapí, že ve střední třídě ponechal prakticky jediný model, navíc dost drahý. Samsung A8 startuje s cenou 13 tisíc korun a to je hodně.

Do střední třídy můžeme počítat i Samsung J7, i když některé jeho parametry jsou již kompromisní. Navíc je mezi ním a novou A8 velká mezera (v ceně to je propastných šest tisíc korun), kterou nechává Samsung neobsazenou. Ale je možné, že letošní nástupce J7 to vyřeší. A nebo se dočkáme nějakého zcela nového modelu.