Samsung chrlí mobily zběsilým tempem. Víte, kolik jich prodá za minutu?

Prvotní boom smartphonů je již za námi, mobilní výrobci tak začínají být závislí především na ochotě zákazníků obměňovat svá již jakkoli nevyhovující zařízení. Plánované prodeje, kterých hodlají společnosti v roce 2018 dosáhnout, nicméně naznačují, že tato ochota je mezi uživateli stále značná. Jejich továrny tak i letos budou chrlit jeden mobilní telefon za druhým, přičemž drtivá většina z plánované produkce připadne právě na smartphony.

Nasycenost trhu nepociťuje samozřejmě pouze Samsung, ale i ostatní výrobci. Jihokorejské společnosti, která je světovou jedničkou mezi výrobci smartphonů, by tak vzhledem k nasycenosti trhu mělo k udržení tohoto titulu postačit dosažení obdobných prodejů jako v roce 2017. A ačkoli v kontextu s celkovou světovou populací nejde o nikterak vysoké číslo, tak z pohledu průměrného počtu prodaných kusů za hodinu, potažmo během každé letošní minuty, není toto číslo naopak vůbec nízké.

O prodejních plánech mobilní divize Samsungu pro rok 2018 informoval korejský portál The Investor, podle kterého si jihokorejský výrobce vytyčil jako svůj letošní cíl celkem 320 milionů prodaných smartphonů. Továrny společnosti tak budou muset nové telefony chrlit jeden za druhým.

Ostatní stanovené cíle pak působí poněkud titěrně - například obyčejných mobilů hodlá Samsung v letošním roce prodat 40 milionů, tabletů 20 milionů a na samém chvostu se pak nachází nositelná elektronika. O tento typ produktů není mezi uživateli všeobecně příliš velký zájem, není tak divu, že cíl Samsungu je v této produktové kategorii poněkud nízký - 5 milionů kusů.

Aby tedy Samsung dosáhl svého cíle, co se týče letošních prodejů smartphonů, bude muset průměrný každodenní odbyt dosáhnout 876 712 kusů. To znamená, že každou letošní hodinu bude muset prodat v průměru

36 529 smartphonů. Bez ohledu na svátky, víkendy či noční hodiny by si tak každou minutu roku 2018 mělo k uživatelům najít cestu v průměru 608 nových chytrých samsungů (což je mimochodem správná odpověď v tipovací anketě výše).

Nicméně optimistické plány jsou pouze jednou stranou mince, tou druhou je skutečná kupní síla a také vliv konkurence. Pokud by se ovšem Samsungu podařilo vytyčených cílů dosáhnout, anebo se k nim alespoň přiblížit, jeho pozice coby největšího mobilního výrobce by neměla být nikterak výrazně ohrožena. Největší konkurenti, tedy společnosti Apple a Huawei totiž za prodeji jihokorejského výrobce značně pokulhávají - podle portálu The Investor jejich roční prodeje dosahují 200 resp. 150 milionů smartphonů.