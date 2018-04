Samsung P730 – trochu komplikovaná špička

Než přijde na trh nedávno představený Samsung D500, drží primát nejlépe vybaveného telefonu tohoto výrobce pro sítě GSM model P730. Ten se již prodává, ale jen na vybraných trzích, u nás nikoliv. A pravděpodobně se u nás ani prodávat nebude. Kdo tedy nechce čekat ještě zhruba měsíc na model D500, bude si muset pro Samsung P730 muset dojet do zahraničí. V Německu tento telefon stojí v přepočtu přibližně 15 000 Kč a vyjma 3G modelů je to v současné době nejdražší model výrobce.

Cvalík

Již na první pohled je Samsung P730 pěkně baculatý telefon. Jeho rozměry jsou 94 x 45 x 28 mm a jeho hmotnost je 130 gramů. U zavřeného telefonu si ihned všimnete mohutné antény a nezvyklého kolečka na vrchu telefonu. V kolečku je ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed, u zavřeného telefonu ale tyto ovládací prvky nefungují.

Všechno se točí okolo kolečka

Podél kolečka se horní část telefonu otáčí, otvírá a překlápí. Možností je mnoho a v běžném provozu jsou některé polohy, podle nás, zcela zbytečné. Otevření telefonu je snadné, horní část se vyklopí jako u jakéhokoliv jiného véčka. Díky zarážce na vrchu kolečka se horní část telefonu nevyklopí o celých 180 stupňů. I této pozice ale lze dosáhnout. Pak ale musíte horní část natočit směrem doleva, kde se pojistka uvolní a horní část telefonu lze zcela položit. Pak je opět možné horní část vrátit zpět a ta je tak otevřena o 180 stupňů. V této poloze ale nelze telefon zavřít. Proč tedy do této polohy telefon otvírat? To nám není zcela jasné, jen se lépe používá ovládací kříž, konkrétně směr nahoru. U běžně otevřeného telefonu je tato klávesa částečně zakrytá horní stranou telefonu.

Poloh jak v Kamasutře

Do zajištěné polohy je snazší horní část telefonu dostat vytočením doprava, překlopením a dotočením. Je to však složité, zdlouhavé a nepohodlné. Díky otočnému kloubu lze horní část telefonu i překlopit, takže bude u zavřeného telefonu nahoře hlavní displej. Otázkou je, proč to výrobce takhle složitě udělal. Ani s otočeným displejem nelze telefon ovládat, lze jen fotografovat. Fotografovat lze i s vytočeným displejem o 90 stupňů, kdy lze snímat obraz na šířku. Otočený displej pak lze použít i pro pořizování autoportrétu.

Díky komplikovanému mechanismu je ovládací kříž s potvrzovací klávesou „o patro výš“, než zbytek klávesnice. Ovládání telefonu tak není příliš ergonomické, na vyvýšený ovládací kříž je daleko a přehmatávání například na kontextové klávesy je velmi nepohodlné. Na pohled je telefon velmi efektní a než přátelům předvedete všechny možné polohy horní části telefonu, uteče půl večera.

Přehledné menu

Dost kritiky, další vlastnosti nového Samsungu se nám líbily. Tlačítko uprostřed ovládacího kříže slouží pro potvrzování zvolené funkce, jen v pohotovostním režimu slouží tradičně pro vstup na Wap. Hlavní menu je ikonové, zvolit lze i další dvě varianty. Systém ovládání je pak identický například s modelem E300, který se u nás již prodává.

Telefon má nový systémový konektor, je k němu potřeba jiná nabíječka, než k současným modelům. Nabíječka, kterou jsme k testovanému telefonu obdrželi, měla efektní svítící diodu na konektoru. Konektor na sluchátka je pak atypický, zhruba ve tvaru mini USB konektoru. Stejný konektor ale má již například model E800.

50 MB paměti a MMC karty

Výbava telefonu je bohatá. Megapixelový fotoaparát produkuje průměrně kvalitní snímky, video má maximální rozlišení QVGA, tedy 320 x 240 obrazových bodů a jeho délka je omezena jen volnou pamětí (formát MPEG4). Samotný telefon má paměť 50 MB a dále ji lze rozšířit pomocí paměťových karet MMC, respektive RS MMC. Karty lze vyměňovat i za provozu. Standardní karta MMC bude z telefonu trčet ven, ale použít ji lze. Fotografie, videa a i MP3 skladby lze kopírovat z paměti telefonu na kartu MMC a obráceně, případně je primárně ukládat na paměťovou kartu.

3D hry a MP3 přehrávač

MP3 přehrávač je jednoduchý a přehledný. K dispozici je playlist, opakování, možnost třídění a samozřejmě přesouvání směrem vpřed a vzad. Telefon zobrazuje názvy skladeb i případná jména autorů. Nevýhodou je nutnost použití originálních sluchátek, konektor telefonu je specifický. Do sluchátek hraje MP3 přehrávač stereofonně, při hlasité reprodukci je zvuk jen monofonní, telefon hraje přes sluchátko telefonu. Zvuk je v obou případech dobrý, Motorola E398 ale hraje lépe. Rozdíl však může být právě ve sluchátkách, v případě hlasitého poslechu pak Motorola umí přehrávat stereofonně.

Vedle Java her jsou v telefonu i 3D hry. Opravdu 3D je ale jen první akční létání s roboty a třetí hra – simulátor golfu. Prostřední Tetris má jen 3D efekty, jinak je to trochu modifikovaný klasický Tetris. Střílečka Metalion je efektní, grafika pěkná, hratelnost průměrná. Golf je také pěkně provedený, nejzábavnější je ale Tetris. Nevíme, jestli lze další hry do telefonu nahrát. U Java her to asi možné bude, u 3D nevíme. Telefon se nám sice s počítačem spojit podařilo, ale tento model vyžaduje nový synchronizační software, který na stránkách výrobce není (respektive je za něj vydáván jiný). Telefon lze s počítačem spojit přes kabel, nebo pomocí infraportu.

Další výbava – vše při starém

Další výbava telefonu se nikterak neodlišuje od výbavy jiných u nás prodávaných telefonů značky Samsung. Paměť na kontakty má kapacitu 2 000 záznamů, a SMS se do telefonu vejde 200. Další položky se pak dělí o celkovou sdílenou paměť telefonu. Kalkulačka, budík, kalendář, vše je stejné, jako například u aktuálního modelu E300, ale vlastně i jako u mnoha starších telefonů Samsungu. Hlasový zápisník má překvapivě kapacitu jen 100 KB. Zajímavé jsou šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie, MP3 skladby použít nelze. Atraktivní jsou také nové animace a tapety na hlavním displeji. Hlavní displej je aktivní, umí zobrazit 260 000 barev a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Vnější displej je typu OLED, umí zobrazit 256 barev a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Když zhasne, není na něm nic vidět.

Hezká hračka

Samsung P730 je atraktivní telefon s výbornou výbavou. Je to opravdový multimediální mobil. Videokamera je výborná, megapixelový fotoaparát průměrný. MP3 přehrávač hřeší jen na specifický konektor pro sluchátka, jinak k němu nemáme žádné výhrady. Výhodou je podpora paměťových karet a jejich možná výměna za provozu.

Nový top model Samsung D500 umí to samé co P730 a navíc bude mít Bluetooth a několik dalších vylepšení. Pokud se vám na něj nechce čekat, můžete si dojet do zahraničí pro model P730. Jistě vám bude po stránce výbavy vyhovovat, horší to asi bude s ergonomií ovládání. Někdy je totiž méně více.

