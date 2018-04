Samsung P730 - stylový megapixel z Koreje (dojmy)

Samsung P730 je dalším příkladem, kdy se do Evropy dostává telefon, který se již nějaký ten pátek prodává v Asii pro jiný standard mobilní komunikace. Samsung P730 je vzhledově téměř identický s modelem SCH-V420 pro CDMA, o kterém jsme vás informovali již začátkem roku v tomto článku. Výbava již úplně stejná není, za to mohou rozdílné možnosti našeho GSM a jihokorejské sítě CDMA, ale základní atributy jsou u obou telefonů velmi podobné.

Hlavním lákadlem telefonu je fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu (1 024 x 864 obrazových bodů). Fotoaparát má CMOS čip a umí nejenom statické fotografie, ale i videozáznamy v rozlišení QVGA. Kvalitu fotografií zatím můžete posoudit jen z jediné fotografie, kterou Samsung na CeBITu na svém stánku nabízel. Subjetivně se nám kvalita fotografie zdála velmi podobná kvalitě fotografií z jiných připravovaných mobilů s megapixelovým fotoaparátem. Pohlednice z toho jde vytisknout bez problémů a ostudu neudělá.

Samsung P730 má velmi zajímavou konstrukci. Je to zároveň véčko a také otáčecí telefon. To sice není žádná převratná novinka, obě varianty představoval již Samsung P400 nebo LG G7100, ale Samsung na to šel u modelu P730 trochu jinak. Telefonu v zavřeném stavu dominuje mohutné ovládací kolečko s kontextovými klávesami na boku, které je umístěné na horní straně telefonu. Okolo tohoto kolečka lze horní část telefonu otočit až o 180 stupňů. Horní část ale lze v každé poloze i vztyčit, nebo překlopit. Pokud se vám to zdá složité, na obrázcích si můžete několik možných poloh prohlédnout.

Samsung P730 má dva displeje. Oba jsou barevné, ale zajímavý je především ten vnitřní. Vnější je poměrně malý a jedná se o OLED displej s 256 barvami. Jeho kvalita je průměrná, zhruba na úrovni displeje modelu E700. Hlavní displej je aktivní (TFT) a umí zobrazit 260 000 barev. Je vynikající a má i solidní rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Hlavní menu telefonu je již ikonové, hlouběji zanořená menu jsou tradičně textová. Naopak na první pohled nepotěší klávesa pro vstup na Wap uprostřed ovládacího kříže. Některé jiné nové Samsungy již mají na jejím místě mnohem logičtější tlačítko s nápisem OK. Zdání ale klame, již i u tohoto modelu lze prostřední klávesu použít jako potvrzovací! Výrobce ale u prvních vzorků na tlačítko symbol potvrzení zatím neumístil.

Telefon není nejmenší a i jeho hmotnost je nadprůměrná (94 x 45 x 24,5 milimetru, 124 gramů). Mezi připravovanými megapixelovými mobily pro Evropu se ale nejedná o nic výjimečného. Vcelku kompaktní design poněkud ruší vnější anténa a nezvykle působí i kolečko, které je součástí kloubu telefonu. Fotoaparát otočný není a je umístěn na zadní straně telefonu. Jelikož lze displej otočit, není potřeba zrcátko pro autoportréty. Fotoaparát Samsungu umí nahrávat i videosekvence (QVGA rozlišení) a u statických fotografií nabízí sériové snímání. Vedle megapixelového rozlišení snímku je k dispozici i několik menších formátů, třeba pro MMS.

Výbava telefonu je velmi bohatá, ale zaměřená především na multimedia. Telefon má MP3 přehrávač s stereovýstupem na sluchátka, mono ale umí hrát i přímo a vůbec ne špatně. Vnitřní paměť telefonu je 64 MB, což by ale na MP3 asi nestačilo, a proto telefon podporuje paměťové karty formátu RS MMC. Ty mohou mít v současné době kapacitu až 512 MB, což by mělo stačit jak na pořádnou porci písniček, tak na hodně dlouhé videozáznamy a množství fotografií v maximálním rozlišení. Použít ale lze i normální MMC kartu, která ale bude z telefonu trčet z poloviny ven. Nový Samsung je třípásmový a nabízí šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie, nebo Javu. Kompletní parametry telefonu najdete v tomto článku.

Doufáme, že v brzké době získáme telefon na podrobnější testování, a pak vám nabídneme podrobnější informace a snad také fotografie pořízené telefonem.