Samsung P705 - první GSM mobil s televizí! (první informace)

U příležitosti akce Samsung World Tour 2003, konané v New Yorku, představil tento jihokorejský výrobce několik nových mobilních telefonů. Pro nás jsou nejzajímavější modely E715 a P705. První z nich je inovovanou verzí modelu E700 s integrovaným bleskem, ten druhý, model P705, má jako první GSM telefon zabudovaný televizní přijímač. Oba modely s pětkou na konci označení jsou určeny pro americký trh, výrobce ale chystá i jejich evropské varianty. Ty se budou jmenovat E710 a P700. Rozdíl mezi nimi a americkými variantami je v GSM pásmech, v kterých pracují (americké modely: GSM 850/1900 MHz; evropské: GSM 900/1800 MHz). U televizního mobilu P700/P705 také bude rozdíl v systému televizního přijímače. Americký model bude „chytat“ NTSC signál, evropská varianta pravděpodobně signál PAL.

Blesk pro E700

Model E710/E715 se od již představeného modelu E700 liší integrovaným bleskem po obou stranách objektivu fotoaparátu. Jinak je novinka s modelem E700 stejná, doporučujeme proto naši minirecenzi tohoto telefonu. Fotografie inovované verze E710/E715 najdete v této krátké zprávě.

První televize v GSM mobilu

Samsung P700/P705 se bude moci pyšnit primátem prvního GSM telefonu s integrovaným televizním přijímačem. Americká verze bude mít přijímač NTSC, evropská varianta P700 by měla mít přijímač ve standardu PAL. V této chvíli je dále známo, že televizní přijímač bude mít automatické ladění i vypínání (to kdybyste u televize usnuli) a také bude disponovat nastavením displeje. Ten by měl být pro sledování televize velmi dobře uzpůsoben. Bude mít rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a bude se jednat o TFT displej schopný zobrazit 262 000 barev. U televize je důležitá i úhlopříčka, takže v případě nového Samsungu se můžete těšit na televizi s úhlopříčkou 2,2 palce, což je přibližně 5,6 centimetru. Jednotlivé záběry z televize bude možné uložit jako snímky a odeslat pomocí MMS; telefon obrázkové zprávy podporuje, ale nedisponuje integrovaným fotoaparátem.

Větší rozměry, slušná výbava

Nový Samsung nebude patřit mezi miniaturní véčka. Jeho rozměry jsou 92 x 51 x 26,4 mm a hmotnost je rovných 130 gramů. Za normálních okolností trochu přerostlý telefon, ale díky televizi mu větší rozměry a vyšší hmotnost zákazníci jistě rádi odpustí. Z další výbavy Samsungu P700/P705 můžeme zmínit vnější OLED displej, podporu Javy (MIDP 2.0), integrovaný infraport, telefonní seznam s kapacitou 1 000 záznamů, čtyřicetihlasé polyfonní melodie a třeba hlasový zápisník. Samozřejmostí je podpora SMS a EMS, kalendář, budík a kalkulačka. Telefon se začne v USA prodávat již v listopadu tohoto roku (model P705), pro Evropu je zatím stanoveno datum zahájení prodeje na prosinec. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, ale nízká asi nebude. Jakmile budeme o této novince vědět více, budeme vás informovat.