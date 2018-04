Samsung P510 na CeBITu - samootvírací véčko (první dojmy)

Samsung P510 není prvním véčkem s motorovým otvíráním v nabídce výrobce. Tím byl, minimálně v případě GSM telefonů, model T200, který se ale běžně v Evropě neprodával. Prvenství si tak může připsat model P510, který Samsung poprvé oficiálně představil koncem února na veletrhu v Cannes. Telefon ale není zajímavý jen svým motorovým otvíráním, ale také velmi bohatou výbavou. S ohledem na obě skutečnosti tak lze předpokládat, že se bude jednat o drahý telefon. Jeho cenu zatím neznáme, předpokládané zahájení prodeje nelze očekávat dříve, než v červnu letošního roku.

Automatické otvírání je hezká hračka. Stačí zmačknout jednu z pravých bočních kláves a telefon se sám otevře a zavře. Vše proběhne velmi rychle, plynule a téměř bezhlučně. Poslední podmínka platí ale jen v případě, že nebude aktivovaný zvuk pro otvírání a zavírání telefonu, kterým disponují i některé jiné modely výrobce. Motorové otvírání telefonu se zdá být velmi bytelné, kloub je pravděpodobně kovový. Podle výrobce by ani neměl mít při běžném provozu vliv na výdrž baterie. To zatím posoudit nemůžeme. V každém případě lze telefon otvírat i zavírat i ručně a není v tom od jiných telefonů žádný rozdíl. Kloub klade běžný odpor, když to nebudete vědět, ani si toho nevšimnete.

Samsung P510 je ale zajímavý i svou výbavou. Začít můžeme displeji. Vnější je typu OLED, ale oproti modelu E700 je jen monochromatický. Respektive některé ikony (PM/AM, SMS) jsou barevné, všechny další informace jsou zobrazovány jen modře na černém pozadí. Displej je perfektně čitelný a výhodou je, že horní dva řádky (čas, síla signálu, stav baterie) zůstávají stále svítit. Vnější displej lze použít i jako hledáček fotoaparátu a obraz je lepší, než na vnějším displeji Samsungu E700.

Ješě zajímavější je hlavní displej. Ten umí zobrazit 260 000 barev a je tak po displeji modelu D410 druhým Samsungem pro GSM s displejem těchto parametrů. Displej je ale oproti tomu v modelu D410 podstatně menší. Jeho kvalitu oceníte především při fotografování a pořizování videozáznamů. Oboje nový Samsung umí. Fotoaparát má VGA rozlišení a měl by mít CCD čip. Kvalitu fotografií nedokážeme v této chvíli posoudit, na displeji však vypadají velmi dobře a i přehrávání videozáznamů je plynulé. Kapacita paměti telefonu je cca 5 MB pro fotografie a to samé i pro videozáznamy.

Telefon disponuje GPRS třídy 10, má Javu a pro někoho může být podstatná informace, že disponuje šedesátičtyřhlasou polyfonií. V nabídce jsou nové a nutno podotknout že povedené melodie. Telefon hraje opravdu dobře. Jak je u Samsungu zvykem, žádné výhrady jsme neměli k zpracování které je perfektní a velmi pohodlná je i klávesnice.

Další informace o Samsungu P510 vám nabídneme v následujících dnech, včetně dalších fotografií.