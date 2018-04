Samsung P510 – véčko, které se vám samo otevře (recenze)

Samsung začal minulý týden na našem trhu prodávat další luxusní véčko. Překvapením není jen jeho motorový mechanismus pro otvírání a zavírání, ale také překvapivě příznivá cena. Komu se tato novinka zalíbí, vystačí si s necelými deseti tisíci korunami. V porovnání s modelem E800/820 je to cena velmi příznivá, v porovnání s konkurencí stále mírně nadprůměrná. Tak tomu je ale u telefonů této značky téměř vždy.

Samsung P510 patří, jak také označení napovídá, do řady „P“. Ta moc modelů zatím nemá. P100 a jeho americká verze P107 se u nás neprodávala a naopak úplně nový model P730 s megapixelovým fotoaparátem se u nás prodávat nebude. Zbývá tedy jen model P400, který před rokem, kdy se u nás začal prodávat, zaujal otočnou horní částí s displejem. Samsung P510 je tedy druhým modelem této řady, který se u nás prodává. Co přesně řada „P“ u Samsungu znamená, nevíme, všechny telefony této řady mnoho společných znaků nemají.

Vzhled - nenápadný elegán

Samsung P510 je véčko s poměrně konzervativním designem. Je větší než jiné aktuální modely výrobce a je i o trochu těžší. Jak je u Samsungu zvykem, je telefon celý stříbrný, a to jak zavřený, tak otevřený. Anténa není integrovaná a strohý design zavřeného telefonu oživuje ovál okolo vnějšího displeje, kde se nachází i objektiv fotoaparátu a blesk (světlo). Rozměry telefonu jsou 84 x 48 x 23 milimetrů a hmotnost se standardní baterií je 92 gramů.

Hlavním lákadlem Samsungu P510 je jeho motorový mechanismus otvírání a zavírání. Aktivuje se delším tlačítkem na pravém boku telefonu. Tlačítko je nutné zhruba sekundu podržet, lehký dotyk telefon ani neotevře ani nezavře. Otvírání a zavírání je plynulé a poměrně tiché. Může být ale doprovázeno zvukem, to pro lepší demonstraci této vymoženosti ve společnosti. Tam jistě zapůsobíte, nám se to alespoň s testovaným vzorkem dařilo. Telefon samozřejmě lze otvírat i bez pomoci motorku. Jde to snadno, jako u každého jiného véčka. Životnost mechanismu nedokážeme posoudit, zhruba po 14 dnech testování jsme nezaznamenali jediný problém. Výrobce žádný limit otevření a zavření neuvádí. Motorový otvírací mechanismus je zajímavá hračka, kterou k životu jistě mít nemusíte, po chvíli si na ní ale zvyknete a budete se snažit stejným způsobem otvírat i jiné telefony. Samsung otvírací mechanizmus použil již u modelu T200, který seale prodával jen v Asii.

Zaujala nás také krytka konektoru pro HF sadu, která je posuvná a tudíž neztratitelná. To ale neplatí o krytce systémového konektoru, kterou s telefonem nic nespojuje. K zpracování telefonu jsme neměli žádné výhrady, stejně jako k použitým materiálům. Pochválit můžeme i klávesnici, u které výrobce nikterak neexperimentoval a tudíž jí zachoval solidní ergonomii.

Baterie - dvě v balení

S telefonem se dodávají dvě baterie. Standardní tenká s kapacitou 800 mAh a silnější baterie s kapacitou 1000 mAh. My jsme testovali telefon se silnější baterií a v provozu nám vydržel přes pět dnů se zhruba hodinou hovoru, několika odeslanými SMS a také s několika pořízenými fotografiemi. Za větší výdrž baterie ale budete muset zaplatit větší tloušťkou telefonu, baterie z jeho obrysu vystupuje zhruba o tři milimetry. Hmotnost telefonu se silnější baterií pak je 110 gramů.

Výdrž standardní tenké baterie jsme zkoušeli jenom v jednom nabíjecím cyklu a telefon s ní vydržel tři dny na příjmu s půlhodinou hovoru. Baterie ale byla nová, poprvé použitá.

Displeje - vnější OLED svítí stále

Samsung P510 má dva displeje. Hlavní je aktivní – TFT s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a úhlopříčkou přibližně 45 milimetrů. Displej je perfektní, má výborný jas a kontrast, má jemný rastr a je čitelný i na přímém slunci. Kvalitu displeje oceníte především při fotografování.

Velmi zajímavý a nutno podotknout i velmi povedený, je vnější displej. Ten je typu OLED, je monochromatický (16 odstínů) a jeho část svítí neustále. Jedná se o horní dva řádky, které trvale informují o čase, stavu baterie, síle signálu a případně i o došlé SMS, či aktivním budíku. Displej je celý modrý na černém pozadí, jen ikona pro SMS je červená.

Fotogalerie displejů Samsungu P510: Fotogalerii najdete v druhé části recenze

Zbylá část vnějšího displeje svítí jen při nějaké události: příchozím hovoru, SMS a podobně. Svítí maximálně jednu minutu, z toho chvíli v plném jasu, posléze poněkud tlumeně. Pokud telefon zavřete, objeví se ve spodní části buď informace o datu, logo výrobce, nebo animace. Záleží, co si zvolíte v menu telefonu. Jedinou výtkou k vnějšímu displeji je informace o zmeškaném hovoru. Ta se zobrazuje jen ve spodní části a není tedy trvale vidět. Celý vnější displej lze rozsvítit podržením levé boční klávesy.

Ovládání - nic nového

Pokud jste již měli tu čest s některými předchozími modely výrobce, budete i u novinky jako doma. Styl ovládání je totiž stejný, jako u předchozích modelů V200, P400, D410, E600, S300, C100 a dalších. Trochu jiný systém ovládání pak mají další modely Samsungu, jako třeba X100, X460, X450, S500, E700, nebo E800/820.

Hlavní menu není ikonové, je buď „stránkové“ nebo „pruhové“. Tak je alespoň označuje sám výrobce. Rozdíl mezi oběma typy je pouze v tom, že u stránkového menu je aktivní položka graficky znázorněná přes většinu displeje a položky předcházející a následující se krčí pod a nad. U druhého typu je zobrazena aktivní položka a její nejbližší sousedky stejně velké, ta aktivní je pak barevně zvýrazněna. Tento telefon ještě nemá ikonové menu. Hlouběji zanořené položky menu jsou jen textové a vertikálně řazené.

Pohyb v menu je poměrně jednoduchý, vstupuje se do něj levou kontextovou klávesou, pravá je v pohotovostním režimu určena telefonnímu seznamu, jinak slouží jako klávesa pro návrat. Dále v menu se lze pohybovat pomocí kontextových kláves, nebo jen pomocí ovládacího kříže: směrem vpravo položku potvrdíte, směrem vlevo jí zase opustíte. To je praktické a rychlé řešení. Dále má telefon korekční klávesu, klávesové zkratky pro všechny směry ovládacího kříže a na pravém boku speciální klávesu pro fotoaparát. O tlačítku pro otvírání telefonu a klávese pro regulaci hlasitosti již řeč byla. Opět výtka, možná už ale naposled, u tohoto modelu nelze použít klávesu uprostřed ovládacího kříže k potvrzení funkcí. Slouží jen pro přístup na Wap a to jen v pohotovostním režimu. Jinak je k ničemu, tedy s výjimkou hraní her, ale to je jen malá útěcha.

Telefonování - fotka ke kontaktu

Hovor lze samozřejmě přijmout otevřením telefonu a to jak ručním, nebo otevřením pomocí motorku. Stejně tak lze zavřením telefonu hovor ukončit. Nepotěšila nás nemožnost ztišení vyzvánění pomocí boční klávesy, tou lze hovor jen odmítnout. Reprodukovaný zvuk je čistý a dostatečně hlasitý a to jak přes reproduktor telefonu, tak u dodávané osobní HF sady. Hlasitý odposlech ale telefon nemá. Telefon je jen dvoupásmový.

Telefonní seznam Samsungu P510 pojme 1000 záznamů. Kontakt může být vícepoložkový, každé číslo ale představuje jednu pozici v paměti telefonu. Vedle čísel lze u kontaktu zadávat i e-mailové adresy, melodie, obrázky a i fotografie. Ty se pak v monochromatické podobě zobrazí na vnějším displeji, když bude dotyčná osoba volat. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, u kterých je možné měnit jejich názvy, vybírat melodie a přidávat obrázky. Telefon pracuje najednou s pamětí na SIM a v telefonu a kontakty lze kopírovat.

Polyfonní melodie jsou šedesátičtyřhlasé. Jsou trochu jiné, než u starších modelů výrobce, mnoho zákazníků si přesto do telefonu nahraje melodii vlastní. Musí být ve formátu SMAF a do telefonu ji lze nahrát vcelku jednoduše pomocí programu Easy GPRS. Melodii si pak v počítači vytvoříte pomocí tohoto programu PSM Plyer z jakékoliv MIDI skladby.

SMS, EMS, MMS - slovník bez háčků a čárek

Při psaní SMS a použití českého slovníku T9, si můžete vybrat, jestli bude chtít psát s diakritikou, nebo bez. To je chvályhodná vlastnost většiny nových modelů od Samsungu. Jedna zpráva může mít až 918 znaků, které telefon při psaní odečítá. Přímo ale neukazuje, kolikátou zprávu již píšete, na to upozorní až po překročení povoleného počtu znaků. Při psaní SMS se na displej vejde sedm řádků textu, stejný počet je vidět i při čtení zpráv. Do paměti telefonu se vejde 200 zpráv, mazat je pak lze podle několika různých kritérií najednou.

Do SMS lze vkládat obrázky a melodie, telefon totiž podporuje zprávy EMS a formátu Smart Messaging. V případě multimediálních zpráv je ale možné vkládat jen obrázky a fotografie, u testovaného vzorku nešlo vkládat ani videa, ani jakékoliv zvuky. Jedna zpráva může mít několik stránek, velikost zprávy je ale omezena na zhruba 80 KB. Do zprávy se tak nevejdou ani dvě fotografie v maximálním rozlišení a kvalitě. Fotografie je možné pořizovat přímo z editoru MMS. Paměť telefonu pro MMS má kapacitu přibližně 1,3 MB.

Připojení k počítači, data a Wap

Samsung P510 disponuje infraportem, dále jej lze k počítači připojit pomocí datového kabelu. Bluetooth bude mít až model D500. Telefon spolupracuje se synchronizačním programem Easy GPRS (doporučená je verze 2.2.8; na webu výrobce je ale jen verze 2.1.8) a je možné jej použít i jako modem pro přenos dat. GPRS je třídy 10. U testovaného vzorku se nám nepodařilo do počítače stáhnout videa, ač by to mělo jít. Nevíme, jestli to byla vlastnost firmware telefonu, nebo verze programu Easy GPRS. Wapový prohlížeč je verze 2.0. Jeho možnosti jsou standardní, stejně jako jeho nastavení.

Fotografování a video

Nový Samsung disponuje integrovaným fotoaparátem. Jeho objektiv je umístěný nad vnějším displejem a vedle něj je integrovaný blesk, respektive silné diodové světlo. To pomůže i v naprosté tmě, ale jen na krátkou vzdálenost, zhruba do jednoho a půl metru. Světlo lze použít jak při fotografování (aktivuje se klávesou nula), tak i při pořizování videozáznamů (zde se aktivuje pravou kontextovou klávesou). Blesk – světlo se může aktivovat i automaticky.

Fotogalerie fotografií pořízených telefonem: Fotogalerii najdete v druhé části recenze

Fotoaparát má maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, tedy VGA. K dispozici jsou i další tři rozměry a také čtyři úrovně kvality snímku. Při maximálním rozlišení a nejvyšší kvalitě má fotografie zhruba 50 KB. K dispozici je noční režim, sériové snímání ve dvou rychlostech po 6, 9 a 15 snímcích a také obrázek rozdělený na 4 a 9 snímků. Vybírat můžete i s osmi efektů (monochromatický, negativní, sépiový… až po zrcadlový a převrácený snímek) a také z deseti rámečků. Fotografovat lze i se zavřeným telefonem, obraz je pak vidět na vnějším displeji v jeho spodních dvou třetinách. K dispozici je v tomto režimu i zoom, který je dvojnásobný v pěti krocích.

U zavřeného telefonu nelze pořizovat videozáznamy. Pro ty je nutné telefon otevřít. Jedno video ve formátu MJPEG může být dlouhé asi 22 sekund, má rozlišení 128 x 120 obrazových bodů a do telefonu se jich vejde maximálně pět. Fotografií pak může být až 500, druhým limitem je pak velikost sdílené paměti, která je cca 4 MB. Jedno video má zhruba 100 KB. Kvalitu videa můžete posoudit v druhé části recenze, stejně jako kvalitu fotografií. Pochvalu zaslouží prohlížeč obou typů souborů. Listovat lze buď v náhledech po šesti, nebo i po jednotlivých fotografiích / videích.

Další funkce - standardní výběr

Mnoho dalších funkcí již telefon nenabízí. Můžete si do něj uložit obrázky a melodie stažené z počítače, vejde se jich tam 600 KB. Her ve formátu Java se tam pak vejde 500 KB, nepočítaje dvě předinstalované: Bubble Smile a Fun2Link. Telefon má i kalendář s měsíčním náhledem, kde ale týden začíná nedělí. Má úkolovník, má i kalkulačku a tři samostatné budíky. Dále je v telefonu již jen světový čas a převodník měn. To je vše, nic jiného již v Samsungu P510 nenajdeme.

Sečteno a podtrženo

Samsung P510 je na první pohled nenápadné véčko. Hračička v podobě otvíracího motorového mechanismu vzbudí zaslouženou pozornost, není problém jí v praxi využít, není ale nezbytná. Je to spíš jeden z marketingových nástrojů, jak se odlišit od konkurence, než něco, po čem zákazníci bezvýhradně touží.

Samsung P510 a konkurence: Nový Samsung můžete s konkurenčními mobily porovnat v druhé části recenze

Výbava telefonu je slušná, ale nikoliv výjimečně bohatá. Většinu podstatných funkcí telefon zvládne, někomu u něj může chybět Bluetooth, jinému propracovanější a bohatší paleta manažerských funkcí. Běžnému zákazníkovi ale telefon plně vyhoví. Pochvalu zaslouží oba displeje, především ten vnější, jehož část stále svítí, je velmi praktický.

Konkurentů je v cenové kategorii okolo 10 000 Kč, kolik telefon stojí, opravdu hodně. Jak véček, tak vysouvacích telefonů a samozřejmě i klasicky koncipovaných. S mnoha se nový Samsung nemůže měřit výbavou. Jeho přednosti jsou jinde, je to stylový mobil a právě o ně je mezi zákazníky stále větší zájem.