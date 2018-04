Samsung P500 - první Samsung s videem (první informace)

Novinka bude patřit k nejlépe vybaveným mobilům od Samsungu, i když na některé funkce se opět nedostalo. Za prvé, P500 nabídne jako první Samsung možnost nahrávání krátkých videosekvencí (video bude umět i model D410, který ovšem také nebyl oficiálně představen). Na video a fotografie si Samsung P500 připravil kameru/fotoaparát, který je uložen uprostřed kloubu s možností otočení čočky objektivu o 180 stupňů. Maximální délka videosekvencí bude dvě minuty. Samsung P500 samozřejmě také nabídne možnost pořízení fotografií v rozlišení VGA s použitím čtyřnásobného digitálního přiblížení a úpravy ostrosti ve 20 krocích. Pro pořizování fotografií za zhoršených světelných podmínek, je k dispozici vestavěný blesk, který by měl sloužit i k osvětlení při pořizování videosekvencí. Podobnou funkci nabízí například Sharp GX20. Paměť na pořízené snímky bude mít kapacitu 8MB.

Dva barevné displeje - TFD a OLED

Pro snadné pořizovaní videosekvencí a fotografií je připraven vnitřní TFD displej s rozlišením 128 x 160 obrazových řádků a podporou 65 000 barev. Externí displej s technologií OLED bude mít rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 256 barev. Je pravděpodobné, že bude sloužit, podobně jako u modelu E700, k pořizování autoportrétů pomocí vestavěného fotoaparátu.

Java a MMS

Ve výbavě nového Samsungu nebude chybět samozřejmě podpora multimediálních zpráv MMS a s tím spojená podpora GPRS třídy 8 (4+1). Další výbava zahrnuje podporu Javy, Wapový prohlížeč (pouze ve verzi 1.2), nebo třeba položky osobního managementu zahrnující: kalendář, úkolovník, budík, alarm, kalkulačku a konvertor měn a veličin. Vše bude doplňovat několik předinstalovaných Java her. Komunikaci s okolím obstará vestavěný infraport nebo datový kabel. Bluetooth v telefonu opět nenajdete.

Sedm barev diody

Jako každý nový Samsung, i model P500 nabídne 40tihlasé polyfonní vyzvánění. K upozornění na příchozí hovor bude také sloužit sedmibarevná dioda, umístněná pod venkovní displejem a bleskem fotoaparátu. Jednotlivé barvy diody bude možné přiřadit jednotlivcům nebo skupinám volajících, protože nový Samsung pravděpodobně znovu nenabídne možnost přiřazení fotografie k položce v seznamu, která by se zobrazovala na venkovním displeji. Kapacita telefonního seznamu bude čítat 2000 míst.

Malý a kompaktní

Nový Samsung P500 bude triband s podporou pásem GSM 900/1800 a 1900 Mhz. Rozměry novinky budou 90 x 46 x 23 milimetrů a hmotnost se standardní baterií o kapacitě 900 mAh bude 93 gramů. V balení telefonu by se měla nacházet také tenká baterie s kapacitou 700 mAh, pak se rozměry telefonu zmenší a hmotnost bude nižší - to vše na úkor výdrže. Tu však zatím výrobce nezveřejnil.

Až v příštím roce

Novinka se podle původních plánů měla začít prodávat ještě před koncem letošního roku. To se ovšem jmenovala P410. Pod novým označením P500 se s největší pravděpodobností začne prodávat až na začátku příštího roku. Změna označení pravděpodobně souvisí s vysouvacím modelem D410, označení by se mohlo plést. Cenu telefonu zatím výrobce nezveřejnil, podle zákulisních informací by mohla kopírovat cenu modelu E700. Pokud vás tedy nový Samsung zaujal, připravte si zhruba 14 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon.