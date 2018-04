Samsung P400 - jako na kolotoči (recenze)

Druhým Samsungem s integrovaným fotoaparátem je model P400. Není přímým nástupcem již dobře známého modelu V200, pouze doplňuje nabídku výrobce v tomto segmentu trhu. Novinka bude stát nad modelem V200, neměla by ale být dražší, než V200 při uvedení na trh. Zájemci by měli počítat se sumou nad 15 000 Kč. Samsung P400 by se měl začít prodávat v první polovině srpna letošního roku.

Naprostá většina telefonů Samsung jsou véčka. Nejinak je tomu i u tohoto modelu. Ten má stejně jako předchozí model V200 otočný objektiv fotoaparátu, navíc má ale i otočný displej. Toho lze využít pro fotografování se zavřeným telefonem, natočení displeje u otevřeného telefonu má diskutabilní využití. Styl a rozvržení menu je u obou modelů až na detaily stejné, obdobná je i jejich výbava. Samsungu P400 nechybí nic, co by měl model V200, naopak nabízí několik vylepšení. Z těchto důvodů se v dnešní recenzi budeme často odkazovat na model V200, jehož podrobnou recenzi najdete zde.

Vzhled - véčko tak trochu jinak

Není véčko jako véčko, řekli si u Samsungu a své multimediální novince dali do vínku netradiční konstrukci. Zavřený telefon nic neobvyklého nenaznačuje, jen překvapí, že nemá vnější displej, jak je dnes obvyklé. Telefonu dominuje mohutný kloub, který skrývá otočný objektiv fotoaparátu a nese výrazné logo výrobce. Místo vnějšího displeje zuřivě bliká mnohobarevná systémová dioda a telefon celkově působí mohutným dojmem. Žádný kolibřík to také není, ale na druhou stranu jeho rozměry nikterak nevybočují z dané kategorie multimediálních véček. Oproti modelu V200 působí subjektivně mohutnějším dojmem, přesto je úplně stejně velký. Přesné rozměry jsou 90,5 x 47,5 x 23 milimetrů a jeho hmotnost činní 105 gramů.

Ani po otevření telefonu na první pohled nic nepřekvapí. V horní části je rozměrný displej, v dolní obrovská klávesnice, která je snad dvojnásobná, oproti mini véčkům stejné značky. Stačí ale lehce vzít za horní část s displejem a začít s ním otáčet podél jeho podélné osy po směru hodinových ručiček. Směr nespletete, na druhou stranu to jde jen o milimetr a displej se sám vrátí do původní polohy. Naopak tím správným směrem to jde velmi dobře, přitom bez jakékoliv vůle a ve většině poloh displej sám drží. Displejem lze otočit maximálně o 180 stupňů, takže v rovině s klávesnicí nakonec uvidíte jen přední část telefonu se systémovou diodou. Aby celé otáčení mělo smysl, můžete v tomto stavu telefon zavřít. Rázem tak máte vnější displej rozměrů displeje vnitřního. Celý postup otáčení si můžete prohlédnout na obrázcích.

Celkově lze design telefonu hodnotit pozitivně, je elegantní, sice o něco buclatější, než jiná véčka na trhu, ale mezi multimediálními véčky s fotoaparátem nikterak nevyčnívá. Snad jen mohutný kloub je hodně široký, z profilu telefonu vyčnívá na každé straně zhruba o sedm milimetrů. Zpracování přístroje je příkladné, mechanizmus otočného displeje, hlavního kloubu a fotoaparátu snese ta nejpřísnější měřítka. Testovaný telefon nebyl úplně nový, přesto nikde nebyla žádná vůle a vše fungovalo naprosto precizně. Jak to ale bude vypadat za půl roku za rok, to ukáže až praxe.

Displej - vnitřní je vnější a vnější je vnitřní

Mechanizmus otáčení displeje jsme popsali v předchozí kapitole. Nyní se tedy můžeme vrhnout na jeho technické parametry. Jedná se o aktivní (TFT) displej s podporou 65 000 barev a rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Díky celkovým rozměrům telefonu je displej rozměrný, jeho úhlopříčka je 48 milimetrů. Díky tomu je použitý font velmi velký, přesto se ho na displej vejde sedm řádků. Kvalita displeje je vynikající, ze současných telefonů se jedná o jeden z nejlepších displejů vůbec. Je dobře čitelný i na slunci a to jak s podsvícením, tak bez. Barvy jsou syté, obraz velmi ostrý. Posoudit to můžete v druhé části článku - fotogalerii.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 35 fotografií displeje a můžete v něm i porovnat Samsung P400 s konkurencí.

Díky otočné koncepci horní části telefonu má přístroj jen jeden displej. Vnější je tak zároveň vnitřním a obráceně. Pokud jste si to představili správně, asi vás napadlo, že displej natočený ven bude obrácen vzhůru nohama. Ne, nebojte se, výrobce to pochopil správně a při přetočení displeje se obraz otočí vzhůru nohama, takže je vždy zobrazen správně.

V praxi tak můžete mít displej otočený směrem ven a při otevření telefonu jej vrátit do původní polohy. Budete tak mít s přehledem nejlepší vnější displej na trhu. Pouze se obáváme, nakolik odolné bude jeho krycí sklo, které není nikterak zapuštěné a bude tak náchylné k odření. Důkaz opět podá až každodenní provoz. Displej není trvale podsvícen, po chvíli podsvícení zhasne - displej je ale stále dobře čitelný, následně se ale vypne úplně. Pokud jej budete mít otočený do pozice vnějšího displeje, budete muset pro informace chvíli podržet jedno ze dvou bočních tlačítek. Displej se rozsvítí, podobně jako u modelů S200 a S300, které mají vnější displej taktéž barevný.

Baterie - dvě ve standardu

Jako ke všem „lepším“ Samsungům, i k P400 dostanete dvě baterie. Standardní a tenkou. První má kapacitu 900 mAh, druhá 720 mAh. Tenká baterie přesně kopíruje zadní linku přístroje, standardní baterie mírně vyčnívá. Na oplátku nabízí lepší výdrž, podle výrobce s ní telefon na jedno nabití vydrží v pohotovostním režimu až 140 hodin, tenká baterie má podle výrobce maximální výdrž o 20 hodin kratší. Při našem testu jsme se s standardní baterií dostali na zhruba 90 hodin nepřetržitého provozu, k tomu ale musíme přičíst několik desítek minut hovoru a velmi častou návštěvu menu přístroje.

Ovládání - vše při starém

Rozmístění tlačítek klávesnice je u novinky úplně stejné, jako u modelu V200. Alfanumerická tlačítka jsou ve čtyřech řadách, funkčním klávesám dominuje čtyřsměrný kříž s tlačítkem pro přístup na Wap uprostřed. Nad křížem jsou dvě kontextové klávesy, mezi kterými je tlačítko pro přímý přístup k funkcím fotoaparátu. Korekční klávesa a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru jsou mezi křížem a alfanumerickou klávesnicí. Telefon má navíc na levém boku dvě klávesy pro regulaci hlasitosti a na pravém boku opět tlačítko pro fotoaparát. O něm ale až později.

Nejen klávesnice, ale i struktura menu je stejná s modelem V200 a vlastně i některými dalšími modely výrobce. Drobně odlišná je grafika menu, ale to by majitele předchozích modelů výrobce nemělo zmást a nováčkům to vůbec nepřijde. Hlavní menu může mít dvě varianty, stránkovou a vertikálně řazenou. V obou případech jsou vidět tři položky menu najednou, druhá varianta je ale podle nás přehlednější. Hlouběji zanořené položky menu jsou již jen textové a vertikálně řazené. Až na drobné detaily v grafice a v řazení jednotlivých položek, je menu identické s modelem V200.

Tip:

Pohyb v menu Samsungu P400 je velmi jednoduchý. Stačí vstoupit levou kontextovou klávesou do menu telefonu a pak si již vystačíte s kurzorovým křížem. Vertikálně se pohybujete po položkách, směrem vlevo vstupujete do položky, směrem vpravo se vracíte o úroveň zpět. Pokud si chcete jen zkontrolovat nastavení některé položky, stačí na ní najet a v okamžiku se v okénku objeví aktuální nastavení, nebo parametr.

Telefonování - větší paměť

Jednou z inovací, kterou P400 oproti modelu V200 přináší, je zvětšená paměť na kontakty. Nyní se jich do telefonu vejde 1 000, dvojnásobek, co do předchozího modelu. Záznamy jsou vícepoložkové, opět ale platí, že co jedno zadané telefonní číslo, to jedna pozice v paměti telefonu. Počet jmen uložených do paměti telefonu tedy závisí, kolik čísel a e-mailových adres, ke každému jménu přiřadíte. K jednomu jménu můžete přiřadit libovolný počet čísel (testováno - minimálně 20), takže v zaplněné paměti mohou být třeba jen čtyři jména po 250 číslech. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících, u každé lze nastavit vyzváněcí tón, tón SMS a grafické logo.

Vyhledávat v seznamu lze podle více písmen najednou, bohužel vstup do seznamu stále vyžaduje postupně stisk pravého a levého kontextového tlačítka. Rychleji to u této verze menu Samsungu nejde.

Jako všechny současné Samsungy, i P400 nabízí polyfonní melodie a to konkrétně čtyřicetihlasé. Kvalita perfektní, hlasitost dostatečná. Melodie lze kombinovat s vibracemi, popřípadě lze nechat telefon jen vibrovat. Ztlumit všechny zvuky lze rychle pomocí klávesy s mřížkou, stačí jí jen chvíli podržet. Zde ale číhá jedno relativní nebezpečí. Pokud v tichém režimu telefon vypnete, tak po opětovném zapnutí jsou opět automaticky všechny zvuky aktivní. V místech, kde se to nehodí, vás pak přivítá velmi hlasitá úvodní melodie. Opět monumentální je informační dioda na přední straně telefonu. Je mnohobarevná a když trvale svítí při nabíjení telefonu, dokáže své okolí pěkně osvítit. V menu si můžete vybrat několik blikacích variací. Těch je sedm - jedna hezčí než druhá, osmá varianta je deaktivovaná dioda.

Samotné telefonování jde s P400 jako po drátku, díky větším rozměrům telefonu a jeho véčkové koncepci, máte sluchátko u ucha a mikrofon před ústy to už je v dnešní době málo vídané, i u miniaturních véček se mikrofon stěží přiblíží ke koutkům úst a o klasických mobilech ani nemluvě. U těch máte při telefonování mikrofon v půlce tváře. Hlasitost reproduktoru Samsungu P400 je dostatečná a mikrofon je poměrně citlivý, díky koncepci ale nemá tendenci při hovoru přijímat ruchy okolí.

Zprávy - s vlastními obrázky, nebo bez

Vetší paměť Samsungu P400 potěší i náruživé psavce esemesek. Místo 50 míst v paměti telefonu pro SMS u modelu V200 a dalších modelů výrobce, nabízí Samsung P400 čtyřnásobek - paměť pro 200 zpráv. Výhodou je i možnost jejich hromadného mazání a to hned podle několika parametrů. Další funkce telefonu při psaní zpráv odpovídají modelu V200, při psaní lze využít českou T9 (bez diakritiky) a konečně lze přidávat i nová slova do slovníku. Na displej se vejde sedm řádek textu, který lze formátovat. Do zprávy lze i vložit obrázek, animaci, zvuk, či melodii. Délka jedné zprávy je maximálně 918 znaků.

Pro někoho ale bude u Samsungu P400 zajímavější funkce multimediálních zpráv. Zde opět dochází oproti modelu V200 k několika změnám a to k lepšímu. Jedna zpráva nyní může obsahovat více obrázků, u modelu V200 šel vložit jen jeden obrázek - fotografie. Samsungu P400 podporuje až pět obrázků, záleží na jejich velikosti, aby se vešly do limitu jedné zprávy. Při vytváření MMS dále můžete zadat její předmět, text o délce až 1 024 znaků, polyfonní melodii, nebo hlasovou poznámku. Při vytváření zprávy můžete fotografii přímo vytvořit a zvuk aktuálně nahrát. U obrázků ale telefon nepodporuje formát ICN, v kterém jsou obrázky nahrané do telefonu z počítače pomocí originálního programu.

Paměť telefonu pojme v případě MMS 700 Kb, což znamená, že při délce jedné MMS 30 Kb, se jich do telefonu vejde přes dvacet. U jednoobrázkových zpráv je to ještě více. Samsung P400 vůbec podrobně informuje o zaplnění a kapacitě své paměti. Podrobný přehled najdete ve složce Funbox (Stahování), paměť na MMS, kontakty a SMS je ale v tomto přehledu není zahrnuta. Nabídka práce s MMS zahrnuje všechny potřebné položky a je podstatně lépe propracovaná, než u modelu V200.

Fotoaparát - o 180 stupňů

Asi největším lákadlem Samsungu P400 je integrovaný fotoaparát. Ten je uložen stejně, jako u modelu V200, je tedy otočný o 180 stupňů a nejdete jej v levé části hlavního kloubu telefonu. Díky otočnému displeji můžete fotografovat i se zavřeným telefonem. K ovládání pak slouží tři boční tlačítka, dvě vlevo, jedno vpravo. Fotoaparát aktivujete pravým tlačítkem, které pak slouží i jako spoušť. Levé klávesy pro regulaci hlasitosti, pak slouží v režimu fotoaparátu pro volbu jednotlivých funkcí (spodní tlačítko) a pro jejich nastavování (horní tlačítko). Na poprvé možná budete trochu tápat, ale až si tento systém ovládání osvojíte, nebudete si stěžovat. U otevřeného telefonu je ovládání fotoaparátu klasické, jas a zoom ovládá kurzorový kříž, převrácení obrazu (nutné kvůli otočnému objektivu) nastavíte bočními tlačítky pro ovládání hlasitosti.

Tři fotografie bez přiblížení a s maximálním přiblížením. V druhém případě se jedná jen o výřez.

Samotný fotoaparát mnoha funkcemi neoplývá, můžete regulovat jas, můžete si objekt přiblížit na dvojnásobek (v deseti krocích) a můžete využít časovač se zpožděním deseti sekund. Rozlišení obrázku je 352 x 288 obrazových bodů, pokud ale využijete přiblížení, zmenší se fotografie na 128 x 96 obrazových bodů, jedná se tedy jen o výřez. Kvalita fotografií se nám zdála lepší než u Samsungu V200, ale jen o kousek. Na displeji vypadají velmi dobře, nesrovnatelně lépe, než obrázky z některých konkurenčních telefonů s integrovaným fotoaparátem a pasivním barevným displejem. V počítači je to ale horší, ovšem v rámci možností současných fotoaparátů v mobilech.

Data, Wap, paměť a připojení k počítači

Samsung P400 můžete použít jako modem, telefon podporuje GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot a k počítači jej připojíte kabelem (součástí balení), nebo infraportem. Pomocí dodávaného softwaru (stejný s jinými modely výrobce) můžete z telefonu stahovat fotografie a do telefonu nahrávat obrázky a melodie. Přes počítač můžete pracovat jak s kontakty, tak s SMS. Program nespolupracuje s MS Outlook, jedná se o vlastní systém. Přesto je práce s ním jednoduchá a pohodlná.

Wapový prohlížeč má pět profilů, je barevný a díky velkému displeji poskytne velmi pohodlnou a přehlednou práci s mobilním internetem.

Paměť telefonu je rozdělena pro jednotlivé položky. Jak jsme již uvedli, kontaktů pojme P400 rovný tisíc, SMS 200 a pro MMS zprávy má paměť s kapacitou 700 Kb. Na hry je v telefonu místo o kapacitě 512 Kb, čtyři předinstalované Java hry se ale do této sumy nepočítají. Zbylá paměť má velikost 1 945 Kb, z čehož je 800 Kb na zvuky a obrázky - použité místo je udáváno pro obrázky a zvuky zvlášť, pro hlasový zápisník je v telefonu místo na 100 Kb záznamu (zhruba 160 sekund). Zbytek zabírají fotografie pořízené fotoaparátem, pro ně je v telefonu místo o velikosti 1 228 Kb, což představuje zhruba 100 fotografií, které se do telefonu vejdou.

Další funkce

Zábavu v Samsungu P400 zajišťují Java hry. Čtyři jsou předinstalované, jedná se o Bubble Smile - což je variace na Tetris (známé například pod jménem Diamond Mine), místo skládání barevných objektů přesouváte kuličky barvou k sobě. Jednoduché, dobře známé a zábavné. Fun2Link je stavění potrubí, Ultimete Golf Challange je, jak již název napovídá, simulace golfu a MobileChess jsou klasické šachy. Další hry si do telefonu můžete nahrát přes Wap, stránka výrobce jich nabízí hned několik.

Z manažerských funkcí je novinkou hlasový zápisník. Jedna nahrávka může mít maximálně 30 sekund a celkem se do telefonu vejde přibližně 160 sekund záznamu. Nahrávku můžete poslat pomocí zprávy MMS. Jednu inovaci najdete i u kalendáře. U něj nyní můžete přímo vkládat do jednoho dne několik různých poznámek. U jiných modelů výrobce se tato možnost musela obcházet přesouváním poznámky z jiného data. Budík má běžné možnosti současných telefonů značky Samsung, můžete se nechat budit jen jednou, nebo každý den ve stejný čas. Budík pracuje i u vypnutého telefonu. Dále telefon nabízí kalkulačku s běžnými funkcemi a převodník měn.

V druhé části článku můžete porovnat P400 s konkurenty na trhu a můžete si prohlédnout i 35 fotografií displeje tohoto telefonu.

Povedl se?

Samsung P400 je atraktivní multimediální telefon, který má velmi netradiční konstrukci a slušnou výbavu. Oproti předchozímu modelu V200 nabízí několik vylepšení - všechny ku prospěchu a užitku uživatele. Na druhou stranu se ale jedná jen o evoluci, nikoliv o revoluční změny. Samsung P400 je luxusní telefon a proto také nemůžeme očekávat nízkou cenu. Ta by se měla při zahájení prodeje pohybovat nad hranicí 15 000 Kč, zhruba ve stejné úrovni, za jakou se na počátku kariéry prodával předchozí model V200 (přibližně 17 500 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon). Na druhou stranu, telefony Samsung si drží poměrně dlouho solidní cenu i jako použité zboží a i cena nových telefonů neklesá tak rychle, jako u jiných značek a modelů.

Konkurenti Samsungu P400 budou staří dobří známí, tři multimediální véčka na našem trhu. Panasonic GD87, Sharp GX13 a stájový kolega Samsung V200. Na další multimediální véčka si budeme muset počkat až na podzim letošního roku, na zteč se chystá hned několik Motorol a podobně koncipované telefony připravuje i Sony Ericsson. Mezi konkurenty musíme počítat i mnohem početnější skupinu multimediálních telefonů klasické koncepce, kteří často nabízejí za méně peněz více muziky, než nový Samsung. Ten ale může nalákat skupinu zákazníků toužících po stylovém a luxusním zboží, což jsou vlastnosti, které většina klasicky koncipovaných konkurentů nabídnout nemůže.