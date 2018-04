Samsung P400 - fotogalerie

Samsung P400 se může pochlubit barevným displejem, který je aktivní, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej patří mezi současnou absolutní špičku na trhu a z jeho kvalit těží i integrovaný fotoaparát telefonu. Nabízíme vám 35 fotografií menu telefonu a na konci článku můžete novinku Samsungu porovnat se dvěma konkurenty na trhu.

Recenzi Samsungu P400 najdete zde

Kvality barevného displeje vyniknou především u obrázků a v animovaném hlavním menu telefonu. Jak může vypadat displej v pohotovostním režimu, ukazují první dvě fotografie, na dalších dvou je ta atraktivnější podoba hlavního menu. Druhá varianta z pátého obrázku sice není tak atraktivní jako ta první, ale pro běžnou práci je pohodlnější.

Díky velkému displeji je práce s textovými zprávami na Samsungu P400 velmi pohodlná. Na displej se vejde sedm řádků textu, který lze i formátovat. Do paměti telefonu se vejde 200 SMS a u kontaktů můžete k jednomu jménu přiřadit libovolný počet čísel a e-mailových adres. Celkem se do telefonu vejde 1000 záznamů, což je dvojnásobek, než u předchozího modelu V200. U SMS je nárůst paměti dokonce čtyřnásobný.

Fotoaparát u P400 je otočný a i díky otočnému displeji lze fotografovat i u zavřeného telefonu. Obsluha je jednoduchá, telefon zde příliš možností nenabízí. V menu fotoaparátu jsou jen tři položky, Vyfotit a odeslat (myšleno pomocí MMS), Vyfotit a Fotogalerie. V té je možný náhled po šesti snímcích najednou, popřípadě lze listovat i jednotlivými obrázky. Do paměti se vejde přes 100 fotografií, v paměti telefonu je pro ně určeno 1 200 Kb.

Jak vytvořené fotografie, tak obrázky stažené z Wapu nebo počítače, lze použít jako tapety displeje. V menu si můžete zvolit i barvu textu (čas, datum, operátor) a pozici, kde bude text zobrazen (patrné na prvních dvou obrázcích první série). U displeje lze nastavit jas, kvalitní obraz je ale témeř v celém pásmu nastavení.

Kalendář Samsungu P400 si můžete nastavit i jako tapetu displeje (druhá fotografie). U kalendáře lze již vkládat více záznamů ke každému dni, dříve bylo nutné záznamy složitě přesouvat. Hlasový zápisník nabízí až třicetisekundové záznamy, maximálně se do telefonu vejde zhruba 160 sekund záznamu.

I práce s MMS doznala u P400 oproti V200 určitých vylepšení. Tím prvním je možnost vložit do jedné zprávy až pět obrázků. Musíte si ale všimnout, že co jeden obrázek, to jedna stránka (viz čtvrtá fotografie dole). K obrázku můžete připojit i hlasový záznam nebo melodii a také až 1024 znaků textu.

V telefonu jsou čtyři Java hry, další lze do přístroje nahrát. Buď ze stránek výrobce, nebo od operátora - testovaný telefon byl předpřipraven pro T-Mobile a v menu byla přímo položka na stahování her z webu tohoto operátora. Čtyři předinstalované hry jsou vcelku povedené, nám se nejvíce líbilo rovnání kuliček a golf.

Samsung P400 a Nokia 7250. Oba telefony jsou přibližně stejně drahé, Nokia stojí u autorizovaných prodejců přes 19 000 Kč (nedotovaný a neblokovaný telefon), Samsung by měl stát přibližně 17 500 Kč, ale přesnou cenu v této chvíli ještě neznáme. Samsung drtí Nokii v souboji displejů, fotka vypadá na displeji Samsungu mnohonásobně lépe. Nokia má o něco bohatší výbavu a má i větší paměť. Rozměry telefonů můžete posoudit z fotografií. (omlouváme se za zhoršenou kvalitu druhé z nich)

Samsung P400 a hit počátku roku - Sharp GX13 od Eurotelu. Nyní má jasně navrch Samsung, Sharp ale každým dnem začne prodávat vylepšený model GX20, který má i integrovaný blesk. Jestli tomu ale tak bude i u nás, to v této chvíli nevíme. Sharp je také výrazně levnější, než Samsung, česká verze GX13 je ale určena jen pro Eurotel a pro něj také i blokována.

