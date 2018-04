Samsung P400 - brutální GSM véčko s otočným displejem a fotoaparátem

Samsung P400 je véčko s otočným displejem. Zní to pěkně, ale k čemu je to vlastně dobré? Výhod je hned několik. Telefon nepotřebuje druhý displej na vrchu telefonu, který sice dnes nabízí kdejaký rozvírací mobil, ale druhý displej je vždy relativně malý a umí zobrazit jen ty nejdůležitější informace. Naopak u Samsungu P400 je hlavní a jediný displej možné otočit jak vně telefonu, tak i dovnitř. Displej je samozřejmě barevný, takže pokud jej necháte otočen vně zavřeného telefonu, máte ihned k dispozici všechny informace pěkně pohromadě. Konečně tak i véčko může zákazníkům nabídnout spořiče displeje, či jeho tapety a bude to i smysluplné. Druhou výhodou otočného displeje je jeho využití při fotografování, kdy si můžete displej natočit podle potřeb a nemusíte tak telefon kroutit v ruce, abyste něco viděli.

Vlevo a vpravo evropská verze P400, uprostřed reklamní snímek korejské verze X780. Vzhledově jsou ale oba telefony téměř identické.

Ale hezky po pořádku. Véčko s otočným displejem není u Samsungu žádnou převratnou novinkou. Vzhledově naprosto stejný telefon, jako je model SGH-P400, nabízí na domácím trhu Samsung již skoro rok. Jmenuje se SCH-X780 a je určen pro práci v CDMA standardu. Jelikož zatím není k dispozici dostatek kvalitních fotografií evropské novinky, najdete v článku i obrázky asijské varianty. Když si však odmyslíte korejské popisky tlačítek, máte před sebou nový model P400 v celé své kráse. V této chvíli zatím není jasné, kdy se P400 začne v Evropě prodávat, náš odhad je tak zhruba polovina příštího roku, dříve na trh přijde model V200, který má také integrovaný fotoaparát, ale nemá otočný displej.

Pomineme-li otočnou funkci displeje, který se natáčí podle vertikální osy o 360 stupňů, musíme zdůraznit jeho další vlastnosti. Displej je totiž vyroben pomocí technologie TFD, což v praxi znamená výkon aktivních (TFT) displejů, ale spotřebu pasivních (STN) displejů. V praxi tak budete mít k dispozici velmi jasný a perfektně čitelný displej, jaký má například dobře známý Samsung T100, ale jeho spotřeba by měla být podstatně nižší, takže telefon by měl vydržet na jedno nabití velmi dlouhou dobu. Kolik to ale bude, zatím výrobce neuvádí. Displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit až 65 000 barev.

K zahození není ani další výbava telefonu. Začít můžeme u integrovaného fotoaparátu, který je umístěn v kloubu a i jej můžete natáčet v rozsahu 180 stupňů. Fotoaparát pak má i funkci nočního snímání. Rozlišení fotografií v této chvíli neznáme, výrobce jen uvádí, že se jich do telefonu vejde až 100 a při prohlížení jednotlivých složek umí zobrazit náhledy až po šesti obrázcích. Fotografie pak můžete odesílat, ale i přijímat pomocí MMS zpráv. Telefon podporuje i EMS zprávy a měl by mít i paměť na SMS zprávy. Přístroj je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz) a nabízí rychlá data pomocí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot.

Vlevo evropská varianta SGH-P400, na druhém a třetím obrázku pak korejský CDMA originál SCH-X780. Příliš rozdílů nenajdete.

Samozřejmostí u korejských telefonů jsou polyfonní melodie, v případě P400 ve čtyřicetihlasém podání. Telefonu jistě nebudou chybět hry, ale o podpoře Java aplikací se zatím výrobce nezmiňuje. Naopak vyzdvihuje hlasové vytáčení, což není nic nového, pokud budeme uvažovat jména v seznamu, ale vytáčení jednotlivých číslic zatím moc telefonů nenabízí, pokud vůbec nějaký ano. Samsung P400 má vcelku kompaktní rozměry (90,8 x 47,5 x 23 mm) a jeho hmotnost jen o pět gramů překročí hranici 100 gramů.

Kdo měl zatím k véčkovým telefonům odpor, možná v případě Samsungu P400 změní názor. Telefon má velmi netradiční konstrukci, která se již osvědčila v provozu v jihokorejských sítích u modelu Samsung X780, takže není důvod to nezkusit i jinde ve světě. A jak se líbí nový Samsung vám?