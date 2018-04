Samsung otevře v Evropě vlastní obchod s aplikacemi

Samsung spustí svůj vlastní "app store" 14. září ve Velké Británii, Francii a Itálii. Následovat bude postupně dalších více než 30 zemí Evropy – v druhé vlně bude třeba Německo a Španělsko. Pravděpodobně se dočkáme i v České republice.

Obchod bude odlišný od současného místa pro stahování Widgetů, které najdeme v každém Samsungu s prostředím TouchWIZ. Půjde totiž o obchod s aplikacemi pro chytré telefony. Z počátku bude dostupný pouze uživatelům původního modelu Omnia a také modelu i8910 HD. Postupně pak přibude podpora i dalších přístrojů řady Omnia.

Majitelé modelu i8910 HD budou muset kvůli možnosti využití obchodu upgradovat firmware, do Omnie stačí stáhnout mobilního klienta z adresy www.samsungapps.com. Obchod bude podporovat placení kartou a také pomocí premium SMS. Samsung slibuje při spuštění asi 300 aplikací s tím, že do konce roku 2009 by jejich množství mělo vzrůst na 2 000. Vývojáři se mohou do obchodu hlásit skrze portál seller.samsungapps.com. Korejský výrobce předvede funkční demo obchodu na nadcházejícím veletrhu IFA v Berlíně.

Do budoucna se v obchodu Samsungu kromě aplikací pro Symbian a Windows Mobile objeví i programy pro nový vlastní operační systém, který momentálně firma vyvíjí. Vývoj nového linuxového systému před nedávnem potvrdil Dong-hoon Chan, šéf divize vývoje mobilních telefonů u Samsungu. Bohužel ale neprozradil, kdy bude tento systém připraven.

Samsung je přitom doposud výrobcem, který ve svých telefonech používá vlastně všechny licenčně dostupné významné mobilní operační systémy. V jeho přístrojích tak najdeme jak Android, tak Windows Mobile i Symbian. Je otázkou, jak bude vypadat nabídka Samsungu po uvedení vlastního OS. Výrobce může některé systémy (nebo všechny) vyřadit, ale také si je třeba může ponechat. Nejžhavějším kandidátem na vyřazení z nabídky Samsungu ale budou dle našeho názoru Windows Mobile – za ty jediné totiž musí společnost platit licenční poplatky.