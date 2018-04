Samsung oseká přebujelé TouchWiz

Aplikační velkorysost jikohorejského giganta je nechvalně známá. Tuny softwaru, které jsou na rozhraní TouchWiz nabaleny totiž mnohdy mají diskutabilní funkčnost. Jejich paměťová náročnost je naopak zcela zřejmá a volný datový prostor u poprvé spuštěného telefonu tvoří jen zlomek papírově deklarované hodnoty. To je také důvod, proč je i hardwarově výborně vybavený samsung občas pomalejší, než stejně vybavené telefony konkurence.

V Koreji si jsou častých připomínek k těžkopádnému rozhraní vědomi a chystají nápravu. Počet předinstalovaných aplikací se má razantně snížit a uživatelé si jednotlivé tituly budou moci v případě zájmu stáhnout z aplikačního portálu.

Systém tak bude nejen rychlejší, ale i přehlednější, uživatelé se nebudou muset od prvního okamžiku potýkat s desítkami ikon nejrůznějších aplikací, které třeba nikdy nespustí.

Zatím není jisté, kterých titulů se Samsung zbaví, mnohé z nich jsou totiž integrovány do systému. Podle serveru SamMobile by ze základní nabídky mohl zmizet překladač S Translator, S Voice k hlasovému ovládání telefonu a správce fotografií Story Album. S Health, tedy jakýsi mobilní zdravotník, sledující tělesné funkce by zřejmě měl v základní nabídce zůstat.

Spolu se zeštíhlením bonusových aplikací se hovoří také o celkové optimalizaci rozhraní TouchWiz. Oba kroky by se měly pozitivně promítnout nejen co do volného prostoru pro uživatelská data, citelně vylepšit by se měla i odezva systému a tedy i spokojenost uživatelů.

Rozhodně přitom nepůjde o kosmetický zásah, systém u Galaxy S6 by se totiž neměl nijak dramaticky lišit od Androidu referenční řady Nexus, která servíruje systém v čisté podobě bez jakýchkoli nadstaveb. Ovšem že by se Samsung svého rozhraní TouchWiz zcela vzdal jistě nehrozí.