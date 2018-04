Samsung představí špičkový smartphone se systémem Tizen už koncem léta

Viceprezident mobilní divize Samsungu Lee Young Hee v rozhovoru pro server Bloomberg sdělil, že jeho společnost uvede v srpnu, nebo v září první smartphone s operačním systémem Tizen. A hned půjde o špičkový přístroj nejvyšší kategorie.

Smartphone s Tizenem bude jedním ze tří letošních klíčových prémiových produktů Samsungu mezi smartphony. První novinkou je model Galaxy S 4, který byl představen 14. března. Dále se očekává představení nástupce křížence smartphonu a tabletu z produktové řady Galaxy Note.

Samsung si chce vývojem smartphonů se systémem Tizen pojistit svoje postavení mezi výrobci chytrých telefonů poté, co Google coby tvůrce systému Android odkoupil mobilní divizi společnosti Motorola. Googlem vlastněná Motorola by měla v průběhu letošního roku představit smartphone s Androidem, zatím označovaný jako X Phone, který by mohl pozicí Samsungu otřást.

Android je však pro Samsung stále klíčovým systémem. Ve třetím čtvrletí loňského roku tento systém používalo 96 procent jeho prodaných smartphonů. Varováním by pro Samsung mohl být neúspěch jeho vlastního systému Bada, který po krátké existenci skončil. Smartphony se systémem Bada byly nabízeny pouze v Evropě a na některých rozvojových trzích.

Tizen však není na rozdíl od systému Bada dílo samotného Samsungu. Systém Tizen společně vyvíjí 12 společností, mezi nimiž je například výrobce procesorů Intel, výrobci smartphonů Panasonic a Huawei nebo operátoři NTT DoCoMo, Telefónica a Vodafone.

Telefony s Tizenem plánuje i Huawei

Samsung tak nebude jediný, který smartphony s Tizenem nabídne. Telefony Tizenem plánuje prodávat právě čínský Huawei. Japonský operátor NTT DoCoMo má v plánu uvést smartphone s Tizenem ve druhé polovině roku.

Výhodou systému Tizen má být podle Chase Perrina, zástupce Asociace Tizen, jeho naprostá otevřenost. "Android je stejně jako další operační systémy přísně kontrolován. Tizen je open-source platforma, navržená pro snadný vývoj širokého spektra smartphonů," dodává Perrin.

Tizen není jediná nová platforma, která zkusí zabodovat na trhu se smartphony. Operační systém Firefox od společnosti Mozilla se letos objeví ve smartphonech od ZTE nebo Alcatelu. Příští rok by mělo nabídnout smartphone s Firefoxem i Sony. Operační systém Firefox je určen pro levné a jednoduché smartphony.