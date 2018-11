Lepší ovládání jednou rukou. Samsungy dostanou úplně nové prostředí

Samsung už od začátku éry Androidu systém vždy výrazně upravoval podle svého. Léta jeho mobilním telefonům vládlo uživatelské prostředí TouchWiz, které bylo v roce 2016 nahrazeno trochu jednodušším a minimalističtějším Samsung Experience. Teď se chystá další generační změna a ta by měla být asi největší, k jaké doposud u Samsungu došlo.

Nové prostředí se jmenuje One UI a opět půjde o vcelku výraznou úpravu klasického čistého Androidu: z něj tu zbude minimum. Vše je přizpůsobeno tomu, aby se i telefony s obřím dotykovým displejem ovládaly co nejlépe jednou rukou.

Samsung tak v novém One UI přesunul ovládací prvky a obsah, se kterým má uživatel nějakým způsobem pracovat, do spodní části displeje. „Třeba v seznamu SMS zpráv byly vždy nejnovější zprávy u horního okraje displeje, což však znamenalo, že se na ně dá těžko dosáhnout prstem ruky, ve které smartphone držíte,“ řekla při prezentaci nového prostředí šéfka vývoje Jee Won Lee.

Teď je horní půlka displeje při vstupu do seznamu zpráv vlastně prázdná a nejnovější zpráva je zhruba v polovině panelu: je tedy doslova hned pod palcem ruky, ve které uživatel telefon drží, tudíž ji může hned otevřít. Teprve když bude uživatel skrolovat dolů seznamem zpráv, ty nejnovější odjedou do horní části displeje a skrolování bude probíhat tak, jak jsme zvyklí.

Podobným principem se změnila spousta míst v systému. Třeba budíky také už nejsou srovnané v horní části obrazovky, ale u té spodní. Dialogová okna se nově otevírají rovněž u spodní části obrazovky. Zjednodušena byla také telefonní aplikace, ve které se zobrazují jen ty ovládací prvky, které může uživatel v danou chvíli potřebovat. Celkově se systém soustředí na to, aby to, co je pro uživatele důležité, bylo jak v jeho zorném poli, ale také v dosahu palce.

Prostředí také změní grafiku. Jednou z těch výraznějších změn bude to, že se pozadí prostředí může obarvit na stejnou barvu, jakou má samotný telefon. Tím se lépe vyplní prázdné plochy, které vzniknou přesunutím některých prvků blíže středu displeje. Jednodušší grafiku budou mít také ikony.

Samsung nové prostředí uvolní pro vývojáře ještě letos v průběhu listopadu. K dispozici bude také v rámci otevřené betaverze, ale to jen na vybraných trzích: v USA, Koreji a Německu. Samotné telefony by se ho pak mohly dočkat zkraje příštího roku. Nové prostředí dostanou časem všechny nové Samsungy, které firma v budoucnu představí a na aktualizaci se mohou těšit i uživatelé stávajících špičkových modelů: One UI určitě dostanou modely S9, S9+ a Note 9, a to nejspíš už v průběhu ledna příštího roku.