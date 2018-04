Samsung Omnia II. Vyzkoušeli jsme přerostlý Jet s Windows Mobile 6.5

Samsung GT-i8000 Omnia II je právoplatným nástupcem modelu i900 Omnia. Oproti němu přináší výkonnější vnitřnosti, lepší displej a nový design. I když, nový? Po vybalení Omnie II z krabice se nelze zbavit pocitu, že jsme tenhle telefon již někde viděli. Aha, před chvílí, na stole u kolegy. Omnia II totiž jakoby z oka vypadla modelu S8000 Jet. V designu nenarazíte na první pohled na žádný rozdíl, jen je Omnia II podstatně větší, než Jet. Rozměry jsou 118 x 60 x 12 mm a hmotnost má hodnotu 129 gramů. Čtěte - Recenze Samsungu Jet: revoluční tryskáč plný překvapení.

Designéři Samsungu jednoduše vzali "kopyto" Jetu a jen jej patřičně proporcionálně zvětšili. Jestli je to ten ideální postup, to musíte posoudit sami. Nám to trochu připomíná praxi některých automobilek, u kterých je tak sice dosaženo silné identity značky, ale v modelové paletě aby se čert vyznal.

Každopádně větší Omnia působí oproti Jetu o něco dospěleji. Telefon přišel o poloprůhledný zadní kryt s barevným vlnkováním pod první vrstvou – to je asi jediná změna v designu telefonu. Při bližším zkoumání také zjistíme, že nový displej nechal méně místa okrajům – a právě tato změna způsobuje onen dospělejší "look" Omnie II oproti Jetu. Bohužel tu zůstala zachována diamantová klávesa pod displejem, o jejíž vkusnosti jsme pochybovali již v recenzi Jetu.

Vzhled, konstrukce i zpracování Jetu i Omnie jsou tedy prakticky stejné. U Windows telefonu to jen v útrobách nezadrnčí při poklepání na kryt baterie. Z uživatelského hlediska také budeme jen velmi těžko hledat rozdíly ve výbavě obou telefonů. Vše je prakticky shodné, včetně 8GB vnitřní paměti u testované verze (Omnia II má i verze 2GB a 16 GB), slotu pro karty, wi-fi nebo pětimegapixelového fotoaparátu s automatickým ostřením a schopností natáčet video v rozlišení 720 x 480 pixelů. Fotoaparát toho ale zatím moc nepředvede, takže ukázkové snímky si necháme až do recenze.

Pro uživatele viditelné rozdíly tak nacházíme v softwarové výbavě telefonu. I když i tady je na první pohled dost věcí stejných jako u Jetu. Omnia II totiž sice disponuje Windows Mobile 6.5, ale velmi umně je skrývá za uživatelské prostředí TouchWIZ. A to dokonce tak umně, že i při vypnutí některých položek tohoto prostředí přímo v nastavení systému bylo menu u prototypu stále v duchu modelů Samsungu. Samotná čistá Windows Mobile 6.5 jsme si tedy v případě i9000 zatím příliš osahat nemohli.

Věnujme se tak uživatelskému prostředí jako celku. Na první pohled je to typické TouchWIZ, jen opět s nějakými variacemi. Tentokrát výrazně přibylo Widgetů, které si lze na jednu ze tří hlavních obrazovek aktivovat. Menu telefonu (přístupné středovou klávesou nebo tlačítkem Start v horním rohu obrazovky) je tentokrát rozděleno na čtyři záložky – My Menu, Multimedia, Internet a Office.

V každé části si může uživatel ikony uspořádat jak se mu zachce a samozřejmě lze položky přesouvat i mezi záložkami. V dolní části obrazovky najdeme také zkratku k multimediálnímu menu v podobě kostky, které rovněž známe již z modelu Jet. Toto menu je také přístupné tlačítkem nad spouští fotoaparátu na pravém boku. Další volbou je ikona Others – pod tou se skrývají ty programy, které se nevešly do jedné ze čtyř záložek.

Ačkoli jsou Windows Mobile 6.5 téměř zcela skryta, důkaz jejich přítomnosti v telefonu má uživatel často na očích – na úvodní obrazovce je navrchu stavová lišta a na dolním okraji obligátní kontextová tlačítka. Lišta i tlačítka se vynořují a zase mizí v hlubinách TouchWIZ zrovna kdy se Samsungu zachtělo, což občas může trochu mást.

Překvapením u Omnie II je její displej. Ten má úhlopříčku 3,7 palce a nabízí rozlišení WVGA – tedy 800 x 480 pixelů. Stejný počet obrazových bodů nabídne i Jet, jeho úhlopříčka je však výrazně menší – 3,1 palce. Displej Jetu navíc umí zobrazit 16 milionů barev, zatímco Omnia II zvládne "jen" 65 000. A přesto nám přijde displej Omnie II o řád lepší, než ten u Jetu. Možná je to tím, že právě Windows Mobile 6.5 kladou velký důraz na hodně živé barvy a tento trend se přenesl i do prostředí TouchWIZ. Displej Omine II ale rozhodně vypadá podstatně živější.

To samé by se nedalo říct o reakcích na uživatelské pokyny. Hodnocení této stránky uživatelského prostředí si ale nechme až na plnohodnotnou recenzi. Od prototypu se toho jistě dost změní, tedy alespoň doufejme. I když na druhou stranu je pravda, že Samsung již několikrát dokázal, že dovede i velmi výkonný potenciál znehodnotit. Doufejme, že to příklad Omnie II nebude a že její 800 MHz procesor (nebo má 667 MHz? - údaje se v tomto rozcházejí) se samostatným grafickým akcelerátorem a porce 256 MB RAM paměti budou zárukou svižného chodu.

Světlou stránkou je u Omnie II její programová výbava. To je ta hlavní disciplína, kde předčí svého "hloupého" bratra Jeta. Opera Mobile je stále daleko lepší prohlížeč než ten v Jetu a možnost rozšíření Windows Mobile téměř o jakýkoli prográmek také jistě není k zahození. Omnia má díky novým Windows již přímo zabudovaný vstup do online obchodu s aplikacemi – Windows Marketplace. Připraveny tu jsou aplikace pro přístup k Facebooku nebo zálohovací službě MyPhone, je tu online streamovací a nahrávací program Qik a také třeba hra Asphalt4.

Je však otázkou, zda nová Windows Mobile 6.5 a s nimi přicházející možnost výrazného rozšíření telefonu ospravedlní cenu Omnie, která je oproti Jetu asi o 4 000 korun vyšší. Omnia II má totiž stát zhruba 13 000 korun, zatímco Jet seženete za cenu pod 9 000 korun. S ohledem na konkurenci, jakou je třeba stájový symbianový kolega i8910 HD nebo HTC Touch Diamond2, ale jde o cenu adekvátní.