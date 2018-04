Samsung Omnia II u nás až na podzim. Vyzkoušet ji ale můžete již dnes

Dlouhé čekání může zpříjemnit interaktivní webový aplet, který výrobce fanouškům nové omnie připravil. Prezentace je zaměřena především na uživatelskou nadstavbu TouchWiz 2.0. Oproti mnohonásobné pracovní ploše je nová verze integrována hluboko do operačního systému podobně, jako tomu je u aktuální verze oblíbeného TouchFLO - čtěte Vyzkoušeli jsme nové TouchFLO 3D.

Emulátor umožňuje přidávání widgetů na pracovní plochu, listování v seznamu aplikací nebo vyzkoušení telefonní aplikace včetně seznamu kontaktů. Zajímavě vypadá task switcher k přepínání aplikací nebo interaktivní krychle k prohlížení multimédií. V nabídce aplikací zaujme Touch player s možností přehrávání filmů v komprimovaném formátu DivX, závodní hra Asphalt 4 nebo Midomi k rozpoznávání hrající hudby. V následujících dnech by se měly objevit podobné prezentace i na další modely nové kolekce Omnia, které mají rovněž co nabídnout. Zahájení prodeje očekávaného komunikátoru bylo v Singapuru stanoveno na sobotu 18. července, čeští zájemci by se měli dočkat až na podzim, ovšem již s Windows Mobile 6.5 a to za cenu 14 899 Kč. Omnia Pro B7620 ale na tuzemský trh vtrhne ještě v průběhu letních prázdnin za 13 299 Kč; Omnia Lite pak bude k dostání za příjemných 9 499 Kč. Podrobnosti o dostupnosti Omnie PRO B7320 zatím nebyly zveřejněny.