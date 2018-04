Samsung oficiálně vstoupil na náš trh - novinky do konce roku

S výrobky společnosti Samsung se na našem trhu setkáváme již delší dobu. V první půli devadesátých let působil Samsung v ČR přímo, následně přenechal své aktivity na bedrech autorizovaných dovozců. V případě mobilních telefonů byla výhradním distributorem od roku 2002 společnost Kiboon. Ta v této činnosti bude v plném rozsahu pokračovat do konce letošního roku a po celý příští rok bude mít na starost i volný trh (mimo operátorů). Marketingové aktivity ale bude zajišťovat samotný Samsung, který ve svém sídle na Praze 4 (Vyskočilova 4, BB Centrum objekt Beta) otevře začátkem prosince reprezentační prodejnu s kompletní nabídkou svého sortimentu.

Ředitelem české pobočky Samsungu je pan Chang Jae Lee (foto), mobily bude mít na starosti nadále pan Kamil Vacek, který vedl i společnost Kiboon. Samsung letos na českém trhu prodá 300 000 mobilů, což představuje 12,5% trhu. Z toho vyplývá, že se v ČR letos prodá asi 2,4 milionu mobilů.



Chang Jae Lee

Zeptali jsme se, jaké nové mobily bude Samsung na našem trhu do konce roku prodávat. V nejnižší třídě to bude novinka Samsung X200 - stylové véčko za zhruba 3 700 Kč. Modely X480 a X640 jsou již dobře známé a prodávají se delší dobu. Novinkou je pak Samsung X660, stylový mobil nižší střední třídy se zajímavým designem a vnějším OLED displejem. Samsung E330N je update dobře známého modelu E330, tentokrát také s vnějším OLED displejem. Telefony vyšší třídy E720 a E530 jsou všeobecně dobře známé, nad nimi pak stojí absolutní novinka, špičkový model D600E. Stylové véčko E760 jsme vám již podrobně představili. Poslední novinkou je pak Samsung Z300, což je mobil pro sítě třetí generace, který se pravděpodobně objeví v nabídce Eurotelu.

Naopak zájemci o chytré mobily Samsung, a to bez ohledu na použitý operační systém, se na našem trhu těchto modelů asi jen tak nedočkají. Podle zástupců značky není o chytré telefony dostatečný zájem. Náš trh je malý a lokalizace by se pravděpodobně nevyplatila. Pokud ale prý bude velký zájem, Samsung některý z chytrých mobilů do ČR doveze.