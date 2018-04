Samsung oficiálně představil svůj operační systém. Chce s ním ovládnout trh

Až polovina prodávaných mobilních telefonů Samsung by mohla patřit mezi smartphony. Zaslouží se o to nový operační systém Bada, který výrobce představil na tiskové konferenci v Londýně. Konkrétních detailů nebo screenshotů samotného systému však bylo k vidění poskrovnu.

Samsung se pochlubil, že se Bada velmi rychle stane jedním z nejrozšířenějších mobilních operačních systémů. Klíč k tomuto plánovanému úspěchu je jednoduchý. Bada se bude dodávat v extrémně širokém portfoliu mobilních telefonů. Samsung to oficiálně nepotvrdil, ale z prezentace nepřímo vyplynulo, že prakticky všechny budoucí dotykové telefony Samsung budou mít právě tento nový operační systém. Výjimkou budou jen přístroje s Windows Mobile a Androidem, na které Samsung pravděpodobně zcela nezanevře. Alespoň prozatím.

Uživatelské prostředí Samsung ukázal při prezentaci jen zběžně. Všeobecně se dá očekávat, že bude vycházet z úspěšného TouchWiz. Po grafické stránce ale dojde k jistým změnám, grafika by již neměla být tak vyumělkovaná, dočkáme se jednodušších a lehčích prvků.

Prvního telefonu s novým OS se dočkáme v první polovině příštího roku, ve druhé polovině by se již měla objevit hned celá řada přístrojů. Z uživatelského hlediska bude systém klást důraz na jednoduchost a snadnost ovládání. Kupříkladu obchod s aplikacemi, který bude vycházet ze současného Samsung Application Store, budou moci bez problémů využívat i neregistrovaní uživatelé. Výrobce umožní platbu kreditní kartou nebo také v rámci telefonního účtu (tedy pravděpodobně premium SMS). V době, kdy se na trh dostane první Bada telefon, bude obchod Samsung Apps fungovat v padesáti zemích světa. Česká republika by mezi nimi neměla chybět.

Kromě širokého portfolia přístrojů a uživatelské přívětivosti sází Samsung také na kvalitní podporu vývojářů. Ti si zanedlouho budou moci stáhnout Software development kit a mohou začít vyvíjet aplikace. Operační systém umožní vývojářům snadný přístup k řadě technologií. A to jak z oblasti hardwaru samotného telefonu, tak z oblasti software. Bada by tak měla umožnit doposud nevídané využití všemožných senzorů a dalších hardwarových prvků telefonu v programech. V oblasti softwaru je samozřejmostí podpora takových technologií, jako je Flash, OpenGL ES, multi-touch nebo třeba rozpoznávání obličejů. Všechny tyto funkce půjde do aplikace integrovat jen třeba s pomocí jediného řádku kódu. Obdobně Samsung sází na stejně snadnou integraci sociálních sítí. I ty budou moci programátoři doslova zabudovat do svých aplikací.

Pro vývojáře také výrobce připravil řadu setkání – takzvaných Developer days. První se bude konat ještě letos v Soulu, další pak z počátku příštího roku v Londýně a San Francisku. V průběhu roku pak přibude řada dalších lokalit. Podporu vývojářům momentálně zajišťuje pět center po celém světě. Aby vývojáře Samsung dostatečně nalákal, připravil pro ně soutěž. Ocenění vývojáři si v rámci Developer Challenge rozdělí celkem 2,7 milionu dolarů, první cena je 300 000 dolarů.

Ve světě mobilních operačních systémů tak opět přituhuje. A vypadá to, že Samsung udělá pro úspěch nového systému zcela vše. Nic nezůstane ponecháno náhodě. Největší vrásky má asi Nokia, které jde Samsung dlouhodobě po krku. Bada by mohl být jedním z faktorů, který pomůže Samsungu se Nokii výrazně přiblížit. Finský výrobce má totiž se Symbianem také plány na další rozšíření především do levnějších telefonů, ale Samsung bude mít výhodu v modernějším systému.