Samsung odhalil Galaxy S II, nejtenčí a nejvýkonnější smartphone světa

Samsung Galaxy S II je, jak řekl šéf mobilní divize firmy, JK Shin, přirozenou evolucí předchozího populárního modelu, kterého se po celém světě prodalo přes deset milionů kusů. Evoluce je to pořádná, vylepšením totiž prošla každá část telefonu.

Galaxy II je jeden z prvních mobilů s Andoidem 2.3. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus, která ještě vylepšuje už tak vynikající vlastnosti Super AMOLED displejů. Samsung vyměnil místy kritizovanou mřížku PenTile za Real Stripe Matrix. Výrobce tak slibuje ostřejší obraz, ještě rychlejší odezvu displeje a o 18 % sníženou spotřebu oproti displeji předchozího modelu.

Displej je na první pohled prostě skvělý. Nemohli jsme sice vyzkoušet jeho čitelnost na přímém slunečním světle, ale jinak nezbývá než konstatovat, že Galaxy S II bude nový král v oblasti kvality obrazu. A nijak nevadí, že rozlišení zůstalo na původních 800 × 480 pixelech.

Kontrast i podání barev jsou nebývalé a v tomto případě musíme dát za pravdu propagačním materiálům Samsungu. V nich výrobce tvrdí, že samotná kvalita obrazu je často důležitější, než fyzické rozlišení displeje.

Mezi další hardwarová vylepšení můžeme zahrnout například podporu technologie HSPA+, osmimegapixelový fotoaparát s možností nahrávání videa v rozlišení 1080p a konečně i LED bleskem, čtyřjádrový grafický čip nebo podporu technologie NFC (Near field communication). V prodeji bude i verze bez NFC.

I přes velmi silný hardware ovšem dávaly vystavované kousky jasně znát své předprodukční stádium. Rychlost telefonů nebyla vždy taková, jakou bychom očekávali a troufneme si tvrdit, že řada dnes již prodávaných telefonů je rychlejších. To se ale samozřejmě má změnit do uvedení na trh, ke kterému by mělo dojít někdy v polovině roku.

Samsung bude muset doladit nové prostředí TouchWiz 4.0, které přináší 3D prvky, možnost ovládání pohybem telefonu a širší možnosti přizpůsobení než doposud. Prostředí nám na první pohled přišlo o malinko přehlednější, na druhou stranu widgety na hlavní obrazovce jsou více natěsnány na sebe.

Telefon dostal do vínku také řadu nových služeb. K Social Hubu se připojily další tři: Music Hub pro hudbu, Readers Hub pro stahování knih a časopisů a Game Hub pro snadné stahování a hraní her. Otázkou zůstává, nakolik budou tyto služby funkční v našich končinách. Samozřejmostí je podpora Adobe Flash 10.1.

Samsung nově umožní uživatelům ovládat telefon přes rozhraní webového prohlížeče. Telefon tak půjde na dálku zablokovat, vymazat nebo sledovat. Webové rozhraní Kies Air ovšem může sloužit i k běžné synchronizaci obsahu telefonu.

Program Samsung Kies 2.0 (nainstalovaný v počítači) pak umožní kompletně bezdrátovou synchronizaci Galaxy S II s počítačem. Stačí, aby oba přístroje byly připojeny ve stejné wi-fi síti, přes kterou se předtím již spojily. Podobně to funguje třeba u Windows Phone 7.

Samsung se také chlubí, že kromě špičkových multimediálních funkcí je nový Galaxy S II vhodný i pro firemní uživatele. Telefon například podporuje nejširší funkcionalitu synchronizace s Exchange serverem, umí se připojovat přes VPN a používá technologii Cisco webex. Dobrým argumentem pro tento přístroj může být také hardwarové šifrování dat a možnosti vzdálené správy telefonu.

To vše Samsung zabalil do těla tenkého pouhých 8,49 mm. Celý telefon váží 116 gramů a i přes mírný nárůst půdorysných rozměrů (125,3 × 66 mm) je Galaxy S II lehčí než předchozí model. Ten na nás působil až příliš plastovým dojmem. Ačkoli novinka je také pouze z plastů, zpracování se nám líbí podstatně více.

Použité materiály působí pevnějším dojmem, trochu zvláštní pocit z příliš tenkého zadního krytu je pryč. Nově je kryt vyroben z mírně hrubého plastu, na kterém se nezachytávají otisky prstů. Jediným magnetem pro ně tak zůstává obří displej a plocha pod ním.

Samsung mimochodem ponechal ovládací tlačítka tak, jak byla. Středová klávesa je hardwarová, tlačítka po jejích stranách jsou senzorová. I u předprodukčních vzorků fungovala senzorová tlačítka dobře.

Naše první dojmy ze Samsungu Galaxy S II jsou opravdu velmi dobré. Na fotografiích sice může příliš připomínat iPhone 4, ale ve skutečnosti je to svébytné zařízení, které při své tenké konstrukci překvapí nejen výkonem a špičkovým displejem, ale i kvalitou zpracování. Samsung skutečně vylepšil téměř každý aspekt úspěšného modelu, a tak se velmi těšíme, až novinku vyzkoušíme déle.

Kromě Galaxy S II představil Samsung i tablet Galaxy 10.1. Číslo v názvu označuje úhlopříčku displeje v palcích. Je to větší sourozenec modelu Galaxy Tab, dalšími novinkami jsou dvoujádrový procesor a operační systém Android ve verzi 3.0 Honeycomb. Více o tabletu najdete u kolegů na Technetu, první dojmy s tímto přístrojem připravujeme.

Samsung Galaxy S II technická specifikace: