Konec monopolu Gorilly? Samsung má vlastní řešení

Zatímco společnost Corning své sklo Gorilla pojmenovala po největším žijícím primátovi, který dostatečně evokuje sílu a odolnost, Samsung materiál zatím pracovně označuje jako Turtle, tedy želva. Možná má být název příslibem pevnosti želvího krunýře.

Název Turtle Glass si již Samsung nechal patentovat v Jižní Koreji. Zatím není jasné, jak dlouho společnosti vývoj ochranného skla a jeho následné testování potrvá. Není však vyloučeno, že by mohlo chránit jistě špičkový panel připravovaného modelu Galaxy S7, který by mohl být představen v rámci barcelonského kongresu koncem února 2016.

Kromě smartphonů by Turtle Glass měli výrobci používat k ochraně displejů u tabletů, hudebních přehrávačů nebo konvertibilních notebooků. Podle serveru TheTechBulletin by chystané sklo mohlo být i tvárné, využití by tak mohlo najít i u chystaného ohebného samsungu (více zde).

Přijde Corning o svého největšího zákazníka?

Informace, že je dnes Samsung největším odběratelem Gorilla Glass, není úplně překvapivá. Koneckonců je největším prodejcem smartphonů a ochranné sklo není navíc výsadou jen topmodelů.

Samsung si navrhuje a vyrábí vlastní čipové sady, produkuje i vlastní displeje a výroba ochranných skel by tak pro firmu znamenala další snížení závislosti na externích dodavatelích. V tuto chvíli však není jasné, zda by po rozběhnutí produkce Turtle Glass spolupráce se společností Corning úplně skončila.

V úvahu totiž určitě připadá scénář, že by Samsung vlastní sklo používal především pro špičkové smartphony a tablety, přičemž zařízení střední a nižší třídy by nadále osazoval skly Gorilla. Zatím je však vše ve stádiu spekulací.