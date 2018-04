Samsung očekává v příštím roce velký růst. Nokia se ale prozatím bát nemusí

Jihokorejský server ET News se odvolává na nejmenovaného vrcholného představitele Samsungu, podle kterého má jeho společnost naplánováno zvýšení prodeje mobilních telefonů v příštím roce na 330 milionů kusů. To by byl nárůst o 18 procent oproti odhadu letošních prodejů, které se pohybují kolem 280 milionů kusů.

Cíl Samsungu je o poznání větší, než jaký předpovídají firmě analytické společnosti. Například Strategy Analytics předpovídá nárůst prodeje pouze o sedm procent, tedy celkově by Samsung neměl prodat více než 300 milionů mobilů.

Ani ten nejsmělejší plán korejského výrobce ale nemusí prozatím znepokojovat lídra trhu Nokii. Ta loni prodala 440 milionů mobilů a velmi výrazný propad prodejů se v jejím případě neočekává.

Samsung u svých mobilních telefonů bude sázet na dotykové displeje. Mělo by jimi být vybaveno 170 milionů všech mobilů, tedy přes polovinu produkce. Jihokorejský výrobce také očekává prodej až 50 milionů smartphonů.

Samsungu se na trhu se smartphony v minulosti příliš nedařilo. Sázka na android se ale vyplatila. Samsung je například největším prodejcem smartphonů s androidem ve Spojených státech. V záloze pak má ještě nový operační systém od Microsoftu nebo vlastní platformu Bada.

V příštím roce by se měl Samsung zaměřit na jednoduché a levné smartphony. Těch by rád podle citovaného představitele korejského výrobce prodal okolo 30 milionů. Samsung neopomene ani velmi rychle rostoucí trh s tablety. Těch by chtěl prodat až 20 milionů. Už prodávaný model Galaxy Tab by měl doplnit model s 10palcovým displejem, který bude přímo konkurovat iPadu od Applu.

Samsung se ale tak trochu stává obětí vlastního úspěchu. Nestíhá totiž vyrábět dostatečný počet ceněných Super AMOLED displejů. Nástupce modelu Wave, který jako první nabídl Super AMOLED displej, je už vybaven jen Super Clear displejem.

To platí i pro smartphone Nexus S s Androidem, který se bude prodávat pod značkou Google. Ve Spojených státech a v západní Evropě bude Nexus S sice vybaven Super AMOLED displejem, v Rusku a na dalších trzích ale tento model dostane opět jen Super Clear displej.