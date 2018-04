Redesign byl nutností, míní Samsung. O úspěchu Galaxy S6 nepochybuje

Přesvědčení o úspěchu nově představených modelů naznačila společnost již při jejich odhalení. Samsung totiž přiznal, že v posledních letech nemířil tím správným směrem. Možná tím omlouval i nepříliš potěšující prodeje současných generací svých top modelů, které zaostávají za původními očekáváními.

Například modelu Galaxy S5 se za první tři měsíce od zahájení prodeje prodalo pouze 12 milionů kusů. A to se podle šéfa mobilní divize Samsungu J. K. Shina loni představený model v prvním měsíci prodával dokonce lépe než předchozí Galaxy S4. Překonal jej o 10 procent (více zde).

Samsungu však nadšení příliš dlouho nevydrželo, pokořit rekordní prodej Galaxy S4 se mu po třech měsících s tehdejší novinkou nepodařilo. Rozdíl byl celé čtyři miliony kusů v neprospěch Galaxy S5, kterého se za tuto dobu prodalo jen 12 milionů kusů. Takový pokles jihokorejský výrobce neočekával, s vývojem nástupce tak začal od nuly.

Generální manažer tchajwanské pobočky Andy Tu je však přesvědčen, že s nově představenými modely Galaxy S6 a Galaxy S6 edge se Samsungu rekordní prodeje o dvě generace staršího modelu podaří překonat. Společnost totiž konečně vyslyšela častou kritiku, která ji přiměla k redesignu řady Galaxy S. Novinky tak do této řady poprvé přinášejí kov a sklo.

Použití kovu se s ohledem na nový směr, kterým se společnost v posledních měsících vydala, dalo očekávat. Představila kovovou řadu Galaxy A, aktuální generace phabletu Galaxy Note 4 má pak kovový rámeček. Překvapením je použití skla i na zádech telefonu, čelní i zadní plochu telefonů tak kryje odolné sklo Gorilla Glass 4.

Díky použití nových materiálů tak dříve plastové top modely získají luxusní vzhled. Ten dotváří i pevná konstrukce novinek bez vyjímatelné baterie, což ne všechny uživatele potěší. Nicméně výrobce slibuje, že k získání energie na čtyři hodiny provozu postačí pouze deset minut dobíjení. Další obětí redesignu Galaxy S je slot na paměťové karty (více o prvních dojmech z Galaxy S6 a Galaxy S6 edge se dočtete zde).

Nezalekne se ani konkurence

Samsung tak doufá, že změny, které novinky přinášejí, pomohou zlomit dosavadní rekordní prodeje společnosti. A nejen ty. Věří, že o Galaxy S6 a Galaxy S6 edge bude větší zájem než o nově představené HTC One M9. Nutno podotknout, že to je spíše evolucí předchozího One M8 než revolucí jako v případě novinek Samsungu.

Zatopit by jim mohlo snad jen očekávané LG G4, jehož odhalení bylo přesunuto na duben (více zde). A určitě by jihokorejský výrobce neměl opomíjet ani čínskou konkurenci. Není však zřejmé, jak bude Samsung prodeje počítat. Zda zohlední každou novinku zvlášť, anebo je bude počítat jako jeden model. Jeho ambicióznost nahrává spíše druhé zmiňované variantě.

To však ukážou až první oficiální prodejní čísla. Prodej modelů Galaxy S6 a Galaxy S6 edge startuje v pátek 10. dubna, a to ve vybraných dvaceti zemích. České zastoupení Samsungu oznámí termín zahájení prodeje až začátkem druhého březnového týdne, a to včetně oficiálních cen novinek.

Novinky si můžete zajistit s předstihem

Předobjednávky, které na obě novinky spustil operátor O2, se však Česko patrně do první vlny nedostane. Ty totiž zájemci obdrží až 17. dubna, tedy o týden později. A novinky budou, jak jsme již krátce po jejich představení předpokládali, navíc pořádně drahé. Ceny budou na českém trhu startovat lehce pod dvaceti tisíci korunami, a to za model Galaxy S6 s 32GB uživatelskou pamětí.

Ten si lze u O2 předobjednat za 19 795 Kč, za dvojnásobnou paměť si bude nutné připlatit dalších 2 800 korun. Galaxy S6 edge s 64GB pamětí pak v předobjednávce vyjde na téměř 27 tisíc korun. První zájemci od operátora získají navíc dárek v podobě indukční nabíječky.