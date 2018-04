Samsung má procesor, který přinese funkce top modelů do střední třídy

Že mohou číselná označení čipů v podání Samsungu být trochu matoucí, už výrobce prokázal u modelu 8910, který byl navzdory osmičce v označení prvním modelem řady Exynos 9. Druhým se stala aktuálně nejsilnější varianta 9810, jež pohání právě duo S9/S9 Plus (více v článku Extra výkon, nižší spotřeba a rychlejší internet. Samsung má superčip).

Novinku s kódovým označením 9610 by tak každý pasoval právě do devítkové řady, ve skutečnosti je to však zástupce kolekce Exynos 7, a je tedy určena nikoli vrcholovým modelům, ale smartphonům střední třídy. I ty však dnes mají natolik dobrou výbavu, že často uspokojí i náročného uživatele.

Exynos 9610 je osmijádrový čip vyráběný 10nm procesem s procesorovou konfigurací silnějšího čtyřjádra Cortex-A73 taktu 2,3 GHz, jemuž sekunduje úspornější Cortex-A53 frekvence nejvýše 1,6 GHz. Důležitou úlohu grafické karty hraje Mali-G72MP3, která slibuje nejen vyšší výkon, ale i reálnější grafické podání.

Zpomalené záběry s vysokým snímkováním i rychlejší internet

Velký mezigenerační posun představují možnosti fotoaparátů u smartphonů, které budou novým čipem vybaveny. Na své si přijdou příznivci zpomalených záběrů, jelikož je budou moci pořizovat v rozlišení FHD (1 080 × 1 920 px) při 480 snímcích za sekundu. Videa ve 4K pak půjde zachytit až při 120 snímcích za sekundu.

Průkopníkem superzpomalených videí je jednoznačně Sony, už jejich loňské topmodely XZ Premium a XZ1 totiž dokázaly videa v 960 snímcích pořizovat, ovšem jen na krátký okamžik a v HD rozlišení. U nejnovější dvojice XZ2/XZ2 Compact výrobce tyto schopnosti ještě posunul, nově mohou mít rozlišení i FHD (1 080 × 1 920 px). Videa takových parametrů nově umí točit právě i vrcholné Samsungy S9.

Přislíbena je i redukce šumu a celkově lepší výsledky expozice i při nedostatku světla. Podobně jako nejvyšší model nabídne i tento algoritmus hlubokého učení a díky neuronové síti bude smartphone schopen z fotografie rozeznat známé objekty nebo celé scenérie.

Součástí sady je LTE modem, podporující trojkanálovou agregaci Cat.12 3CA s datovým stropem pro stahování výše 600 Mbps (75 MB/s). Odesílat data pak půjde čtvrtinovou rychlostí, tedy 150 Mbps. Samozřejmostí je wi-fi, Bluetooth 5.0 s vyšší datovou propustností a větším dosahem a nezapomnělo se ani na FM rádio. Z navigačních systémů je podporována GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo.

Linky Samsungu začnou Exynos 9610 chrlit někdy ve druhé polovině letošního roku, a v jeho závěru se tedy mohou první jím vybavené smartphony dostat do prodeje.