Samsung: Nová MP3 tyčinka a tři stylovky za rozumnou cenu

Samsung letos na CeBITu neukázal žádný zcela nový model, ale vystavoval všechny své předešlé novinky. Ty ve většině případů poprvé ukázal na kongresu 3GSM v Barceloně. O všech přístrojích jsme vás již informovali, podrobně však především o top modelech z řady Ultra Edition. Tentokrát se zaměříme na telefony (nižší) střední třídy, kterých má Samsung v novém portfoliu velké množství. Z nám neznámých důvodů ale k většině těchto přístrojů nevydal tiskové zprávy, takže některé detaily výbavy se ještě mohou změnit.

Samsung F200 - hudební tyčinka II

Začněme jedním z modelů nové řady Ultra Special. Ta navazuje na linii tenkých modelů Ultra Edition a představuje telefony s netradiční konstrukcí (F300, F500, F510i, F520, F700). Model F200 je však přímým nástupcem modelu X830, který jistě budete znát i z pultů tuzemských prodejen. Nepřehlédnutelný mobil ve tvaru tyčinky vypadá spíš jako MP3 přehrávač než jako mobilní telefon. Novinka zachovává vše podstatné, změny jsou především kosmetické.

Samsung F200 je oproti předchůdci více zaoblený, rozměry a hmotností se naopak téměř neliší. Nová je však celá klávesnice. Na horní straně najdeme místo netradičního kolečka klasickou navigační klávesu a ve spodní části tradiční třísloupcovou alfanumerickou klávesnici. Z pohledu pohodlí ovládání se jedná o dvojnásobně povedenou změnu. Lepší - preciznější - nám přišel i otvírací mechanizmus.

Z výbavy novinky zmizel fotoaparát, naopak přibyla podpora paměťových karet, což považujeme u hudebního mobilu za rozumný krok. Vše ostatní zůstalo nezměněno. Telefon má paměť 1 GB a pro synchronizaci písniček s počítačem používá telefon protokol MTP, který spolupracuje s Windows Media Playerem. Nová tyčinka Samsung F200 by se měla začít prodávat zhruba v polovině roku a podle zástupců výrobce na stánku by se cena měla pohybovat okolo sumy 250 Euro včetně německé DPH. U nás by tak měl telefon stát zhruba 7 500 Kč.

Samsung Z240 - solidní 3G střední třída

Další novinkou Samsungu je elegantní véčko Z240. Samsung v poslední době mnohem více představuje vysouvací modely, ale ani na véčka nezapomíná. V případě modelu Z240 se mu návrat ke kořenům podařil. Elegantní telefon navazuje na véčko bez podpory 3G - model E490. Stejně jako tento model má i novinka výměnné přední a zadní panely, takže se vzhled telefonu dá velmi snadno změnit. Vyzkoušeli jsme kryty sundat a nasadit a oběma směry to šlo velmi snadno. Nasazený kryt pak na vystavených vzorcích seděl velmi dobře a na první pohled nešlo vůbec poznat, že se jedná o výměnný díl.

Zákazník s telefonem dostane dva náhradní kryty a tak si bude moci telefon převléknout dle nálady. Výměnné kryty dnes již na mnoha telefonech nenajdeme, o to více nás Samsung překvapil, že tuto letitou módu reinkarnoval na véčku a navíc na modelu s podporou 3G.

Samotný telefon má pohledný design, kterému pomáhají dvě barevné lišty na opřední straně - opticky jej zužují. Jinak je totiž poměrně široký, téměř pět centimetrů. Výbava telefonu neohromí, ale to ani nebyl záměr výrobce. Telefon patří do střední třídy a jeho cena by v přepočtu neměla překročit hodnotu 6 000 Kč. Otázkou ale je, jestli se u nás bude prodávat. Přeci jen, 3G mobily mají na našem trhu nevýhodnou pozici.

Samsung Z240 má hlavní pasivní barevný displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Vnější displej je pouze monochromatický. Telefon podporuje přenos dat v sítích 3G, EDGE neumí. Má 1,3 megapixelový fotoaparát, Bluetooth, stereofonní reproduktory, MP3 přehrávač a podporuje paměťové karty microSD. Až na EDGE tak ve výbavě nic podstatného nechybí a jelikož je to 3G model, má i profily. Ty běžné modely Samsungu nemají.

Samsung E740 - vysouvací fešák

Další novinka Samsungu má vysouvací konstrukci a zhruba stejnou výbavu jako předchozí véčko. Rozdíly jsou následující: nepodporuje 3G ale má EDGE, displej je aktivní a fotoaparát má rozlišení 2 megapixely. Hlavní předností telefonu je podpora většiny hudebních a video formátů (konkrétně ale výrobce nic neprozradil), stereofonní Bluetooth profil a USB 2.0. Opět se jedná o model střední třídy s cenou okolo 6 000 Kč, alespoň podle vyjádření korejských manažerů Samsungu na CeBITu.

Tento vysouvák se nám velmi líbil. V některých barevných variantách může být nabízen jako dámský mobil, v jiných je zcela neutrální. Na této novince je dobře vidět, jak Samsung oproti loňské kolekci výrazně zakulatil své letošní novinky. Za velké plus považujeme absenci spodní brady, která dnes po vzoru legendární žiletky od Motoroly zdobí mnoho véčkových a vysouvacích mobilů. Novinka sice nepatří mezi úplně tenké telefony, celkově však působí velmi kompaktním dojmem. Povedená je klávesnice, která podle nás jistě uspokojí každého náruživého esemeskaře.

Samsung X520 - jen pro dámy

Samsung má velmi široké portfolio dámských mobilů. Většina jich patří do střední třídy s cenou nad 5 000 Kč. Dnešní novinka míří mnohem níž, zajemkyním na ní budou stačit zhruba tři a půl tisíce korun. Výbava zcela této ceně neodpovídá, určitý příplatek je zde za styl. Telefon má překvapivě ostré hrany a jelikož tomuto véčku chybí vnější displej, narušil designér Samsungu jednolitou vnější plochu grafickým prvkem stejné barvy ale v lesklém provedení.

Telefon opravdu výbavou neoslní. Má VGA fotoaparát, stereofonní rádio a to je z multimediální výbavy vše, nepočítaje tedy speciální dámské funkce v podobě menstruačního kalendáře. Za zmínku stojí ještě Java, podpora MMS a GPRS třídy 10. Telefon se bude prodávat v několika barevných variantách, z nichž některé jsou ryze dámské, po jiných by ale mohl sáhnout kdokoliv. Vnitřek telefonu je vždy černý, což ladí s novým černým menu telefonu. Telefon se měl prodávat již na podzim loňského roku, začal se však prodávat až letos.

