Novému špičkovému samsungu paměť jen tak nedojde, bude to rekordman

Nového Notu 9 se sice dočkáme nejdříve za několik měsíců, ale i tak už se na internetu začínají množit spekulace o jeho výbavě. Asi ta nejzajímavější naznačuje, že by telefon mohl mít rekordní paměťovou verzi, která by 512 GB datového úložiště a 8 GB operační paměti. Vnitřní úložiště by se navíc dalo rozšířit paměťovou kartou, celkově by telefon mohl pojmout až téměř 1 TB dat.

V současnosti má největší kapacitu model S9+, který se prodává ve verzi s 256 GB datového prostoru a 6 GB operační paměti. Problém by v případě vyšší paměťové verze mohl nastat kvůli tomu, že si je Samsung schovává pro domácí korejský trh. Je tedy možné, že v Evropě si budeme muset vystačit s nižší konfigurací.

Note 9 už objevil ve výkonnostním testu Geekbench, který potvrdil přítomnost procesoru Exynos 9810, ekvivalent modelu Snapdragon 845. V testu se u modelu s dočasným označením SM-N960N potvrdila i verze s „nižší“ operační paměti s kapacitou 6 GB. Předpokládá se, že základní model tedy bude v konfiguraci 6/64 GB, stejně jako u Note 8.



Note 9 dostane samozřejmě i novou verzi operačního systému Android 8.0. O dalších specifikacích toho zatím příliš nevíme. Dost spekulací se točí okolo možné podpory čtení otisku prstu přes displej telefonu, zatím se však spíše počítá s variantou, že si na tuto funkci budeme muset počkat až u modelů v příštím roce. Displeji telefonu údajně také lehce naroste úhlopříčka na 6,38 palců (z 6,3 u Notu 8).

Nová generace modelu Note by se měla oproti dosavadním zvyklostem objevit na trhu o měsíc dříve, tedy již v srpnu. Note 8 se přitom do prodeje dostal až v polovině září. Samsung by měl urychlovat uvádění nových modelů na trh zejména kvůli konkurenčnímu Applu, aby měl oproti jeho novým modelům (tradičně představovaným v září) časový náskok.