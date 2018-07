V Číně okopírovali nový samsung dřív, než jej výrobce představil

Samsung Galaxy Note 9 tak potkal stejný osud jako loni iPhone X, který se v Číně masově kopíroval, a to už před samotným uvedením smartphonu na trh.

Nyní se na internetu objevily fotografie padělků Notu 9, které vypadají prakticky hotově. Je jen otázkou času, kdy se objeví na některém z mezinárodních čínských e-shopů. Tipujeme, že se to stihne ještě před 9. srpnem, kdy se Note 9 oficiálně představí.

Z fotografií publikovaných na Twitteru je patrné, že se výrobce snažil napodobit, co jen šlo. Jsou zde dva fotoaparáty vedle sebe s čtečkou otisků prstů pod nimi, zaoblené boky zad, známá barevná provedení i co možná nejvěrnější napodobení spodní hrany s reproduktorem, konektorem microUSB (originál má mít USB-C) a sluchátkovým jackem. Vypadá to, že zde najdeme i elektronické pero, může však jít jen o nefunkční napodobeninu.



Přední strana ovšem jasněji napoví, že je to nepříliš povedený klon. Rámečky okolo displeje jsou výrazně silnější než u originálu. Stejně tak se zdá, že obrazovka bude mít menší úhlopříčku než 6,3 palců, jakou najdeme u originálu. Vzhled uživatelského prostředí imituje Samsung Experience, které najdete v originálních telefonech této značky.

Korunu nasazuje velký nápis „Galaxy Note 9“ na zadní straně. Samsung nikdy na tělo telefonu nepíše jeho celý název, pouze zde najdete standardní logo firmy a případně značku „Duos“, která indikuje verzi se dvěma SIM.

Tipujeme, že klony se budou prodávat za velmi nízkou cenu, čemuž bude odpovídat veškerý hardware. Jak už bývá zvykem, v takovýchto napodobeninách zpravidla najdete slabý procesor od MediaTeku, malé kapacity paměti a nižší rozlišení displeje.