Samsung Galaxy Note 7 je bomba. Výbavou, funkcemi, ale i doslova

V rámci sjednocení číslovek ve dvou prémiových produktových řadách jsme se letos místo modelu Note 6 dočkali rovnou čísla 7. Řade Note se vyznačuje velkým displejem a přítomností dotykového pera. Ačkoliv se právě s tímto prvkem výbavy dnes už setkáváme jen velice zřídka, Samsung si stojí za svým a jeho snaha zachovat ovládání telefonu pomocí stylusu se mu zatím vyplácí.

Samsung Galaxy Note 7 je jako obvykle modelovým příkladem všech možných superlativů mezi telefony. Nejen, že má nadprůměrně velký a jemný displej, ale také disponuje vysoce výkonným hardwarem, jedním z nejlepších fotoaparátů mezi telefony a zároveň i dost vysokou cenou. Zkrátka jde o prémiovku každým coulem.

Tu ovšem drasticky zastínila velice nepříjemná aféra s vybuchujícími bateriemi. Samsung tak byl donucen stáhnout všech 2,5 milionu kusů, které v prvních týdnech od uvedení na trh prodal, jeho akcie výrazně klesly a výměna vadných kusů za nové ho bude stát značnou částku.

Samsung se pravděpodobně nezbaví nedůvěry spojené s tímto modelem, je však nutné mít na paměti, že jakmile se firma postará o vadné kusy, možná se přece jen znovu do popředí dostane fakt, že je to velice povedený telefon.

Je nějaká změna v ohnutém displeji?

Model Galaxy Note 7 je jak originální, tak v podstatě očekávaná klasika. Pro ty, kteří dosud neměli zkušenosti s displejem ohnutým přes boky telefonu, jako je tomu u modelů S6 edge, S6 edge+ a S7 edge, bude líbivě přetékající obrazovka designovou lahůdkou. Naopak pro ty, kteří už prémiový edge v ruce měli, to vlastně není nic moc nového.

Možná právě naopak. Ohnutí krajů displeje je v tomto případě poněkud konzervativnější. Displej se prohýbá spíše jen tak „aby se neřeklo“. A máme pocit, že třeba u modelu S7 edge bylo prohnutí znatelnější a na boční plochu displeje se skutečně vešel i nějaký obsah - třeba lišta notifikací s hodinami při vypnutém displeji. U modelu Note 7 se to ovšem příliš říci nedá. Ale to je spíš jen takové rýpání.

Jinak si displej zaslouží pochvalu. Jde o velký 5,7palcový Super AMOLED panel s rozlišením QHD (1 440 x 2 560 pixelů). Až na úhlopříčku jsou to v podstatě shodné parametry, jaké najdeme nejen u letošní, ale i loňské řady Galaxy S. Koneckonců není kam pospíchat, displeje jsou vždy vysoce jemné (v tomto případě 518 pixelů na palec) a líbivě barevné. I zde najdeme Always On Display, tedy neustále zobrazené informace jako čas, datum a notifikace i na vypnutém displeji.

Unikátností tohoto modelu je právě použití elektronického pera. Displej se po jeho vyjmutí přepíná do režimu s několika funkcemi navíc: poznámky, výstřižky displeje nebo kreslení po displeji. Pokud navíc elektronické pero vysunete v režimu zamknutého displeje, zapne se režim psaní po uzamčeném displeji v úsporném černobílém režimu.

Co design, dočkali jsme se nějaké novinky?

O zahnutém displeji jsme se zmínili už výše, ovšem zbytek bude do jisté míry také opakování z předchozí recenze modelu Galaxy S7. Telefon je i tentokrát chráněn tvrzeným sklem z obou stran a kovovým rámečkem na bocích těla. Zejména tento rámeček může na první pohled vyvolávat dojem plastu, ovšem není tomu tak.

Skleněná záda trpí už vcelku obvyklým neduhem jako ostatní prémiové samsungy poslední doby – zůstávají na nich otisky prstů a obecně sklo „upatláte“ velice rychle. Pokud tedy chcete dělat s telefonem parádu, budete jej často z obou stran leštit. Alternativou je třeba i telefon umýt ve vodě. Nemusíte se ničeho bát, Note 7 je totiž vodotěsný, disponuje certifikací IP68.



Tlačítka jsou přesně tam, kde je to pro samsungy běžné. Klávesy pro ovládání zvuku jsou na jedné straně, odemykací tlačítko displeje na druhé a středové tlačítko s dvojicí senzorových dole pod displejem. Jako obvykle v sobě středové tlačítko ukrývá čtečku otisků prstů. Fotoaparát stejně jako u modelové řady S7 vyčnívá nad povrch zad, ale o poznání méně než u S6/S6 edge.

Note 7 je k dostání v černé, světle modré, zlaté a stříbrné barvě. Oproti sérii S7 je tu tak navíc modrá barva, chybí bílá.

Co nabízí dotykové pero?

Elektronickou tužku S Pen naleznete standardně zasunutou v těle zařízení, ze kterého ji uvolníte zatlačením na její konec. V těle jinak drží naprosto pevně, nemusíte se bát, že by sama vypadávala. Ačkoliv je samozřejmě poměrně malá (aby se vešla do tenkého těla), v ruce se drží celkem pohodlně, i když to asi záleží spíše na jednotlivém pocitu každého z nás.



Hrot pera S Pen reaguje na několik stupňů tlaku a vlastně tak při psaní vyvolává podobný dojem jako technologie Force Touch známá z iPhonů. Po jemných tazích zůstávají tenké linky, když více přitlačíte, pak jsou linky tučnější. Na boku pera najdete jedno tlačítko, které má přizpůsobitelné funkce podle toho, jak S Pen zrovna používáte. Například při kreslení přepínáte držením tohoto tlačítka mezi perem a gumou.

Na závěr je ještě vhodné zmínit, že problém z modelu Note 5 se zde už neobjevuje. U předchozího modelu se totiž dalo pero do telefonu zasunout i koncem napřed, v těle se však v takovém případě zaseklo.

Přidal Samsung výkon oproti řadě S7?

Vůbec. Hardware Notu 7 je naprosto identický s modely Galaxy S7 a S7 edge. Najdete zde tak stejný procesor Exynos 8890 Octa, 4 GB operační paměti, 64GB verzi s paměťovými kartami i Android 6.0. Rozdíly jsou pouze v tom, že Note 7 má navíc snímač oční duhovky a konektor USB-C.

Výkon jsme už u modelu Galaxy S7 vynachválili více než dost, a tak není potřeba znovu psát ódy i u Notu 7. Je to zkrátka ta nejvýkonnější sestava, jakou je Samsung momentálně schopný vyrobit. Výsledky okolo 140 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu mluví za vše. Hráči her či fanoušci jinak náročných aplikací tak nenarazí na jediný problém.

Ale vraťme se k novinkám. Konektor USB-C vidíme v režii Samsungu poprvé. Výrobce se tomuto konektoru dosud bránil, možná kvůli tomu, že vyráběl brýle pro virtuální realitu s konektorem microUSB, a osadit hned novou prémiovou řadu S7 novým USB-C by znamenalo vyrobit hned příslušenství nové. To se ovšem děje nyní a brýle pro virtuální realitu už má Samsung jak s USB-C, tak s redukcí na microUSB.

Čtečka oční duhovky je taktéž novinkou. Představuje určitou alternativu k odemykání telefonu pomocí otisku prstu a ceníme si toho, že Samsung přidává co nejvíce možností. Čtečka jako taková funguje dobře, tedy za ideálních podmínek. Pokud nosíte brýle či se nacházíte ve zhoršených světelných podmínkách, nebude spolehlivost úplně stoprocentní. S brýlemi jsme museli telefon většinou odemykat na několikátý pokus a celkem rychle jsme se vrátili k otisku prstu. Ten je přece jen pohodlnější, rychlejší a nemusíte si mobilem šermovat před obličejem.

Můžu čekat něco nového od systému?

Až na výše zmíněné nástroje pojící se s používáním pera S Pen nikoliv. O grafickou stránku systému se stará klasický TouchWiz se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Jako obvykle zde najdeme celou řadu nástrojů, které ne každý potřebuje: několik „S“ aplikací pro fitness, domácnost, dále třeba zprávy nebo nástroj Game Tools, který telefon umí lépe přizpůsobit pro hraní her (vypnutí upozornění, zamknutí senzorových tlačítek a podobně).



Ke hraně displeje se pojí už tradiční postranní panel, který zobrazíte přejetím přes pravou hranu směrem ke středu displeje. Zde najdete rychlé volby jak pro oblíbené aplikace, nejpoužívanější kontakty, zprávy a podobně. Jde o totožnou funkci jako u modelu S6 edge/edge+ a S7 edge.

Jak telefon fotí?

Znovu chválit prémiový samsung za výborné fotofunkce je sice také už trochu ohrané, ale je to zkrátka pravda. Samsung Note 7 používá stejnou optiku i snímač jako série Galaxy S7, takže i zde můžeme čekat to nejlepší, co momentálně Samsung umí do telefonu dodat. Výsledné fotografie jsou skutečně výborné, což jsme od tohoto modelu v podstatě čekali dopředu.

Jde tedy opět o 12megapixelový snímač se světelností f/1,7 s optickou stabilizací obrazu, který je schopný nahrávat video v rozlišení až 4K. Fotografie pořízené tímto mobilem mají nejen velice dobré podání barev a méně šumu, ale také solidní ostrost, a to i v horších světelných podmínkách. Nechybí ani focení do formátu RAW a celá řada efektů jako například timelapse, panorama nebo zpomalený pohyb.

Samsung Galaxy S7 jsme v recenzi označili jako nového krále fotomobilů a Note 7 není nic jiného než jeho bratr s naprosto shodnými kvalitami. S trochou nadsázky se dá říci, že co se kvality fotoaparátu týče, pokud nefotíte profesionální zrcadlovkou a nemáte speciální požadavky na rozsáhlý optický zoom (který je u mobilů stále ještě utopií), bude Note 7 naprosto dostačující nástroj k fotodokumentaci prakticky čehokoliv.

Jak je na tom výdrž baterie?

Note 7 disponuje 3 500mAh baterií, která udrží v telefon v provozu minimálně jeden den, s drobným zbytkem i do dalšího dne. Nemůžete samozřejmě čekat zázraky, telefon je určen k tomu, abyste jej ždímali. Na velký displej se hezky dívá či se na něm dobře prohlíží internetové stránky a hrají hry, kvalitní fotoaparát vás svádí něco neustále fotit a kreslení po displeji se hodí jak v pracovním prostředí, tak na nahodilé čmárání, když se zrovna nudíte. A to vše baterie zkrátka pokryje právě ten jeden den, maximálně dva, když se opravdu snažíte nechat mobil v klidu.

Dá se samozřejmě i nastavit režim úspory, respektive dva. Jeden pouze utlumí některé „žravější“ aplikace a sníží rozlišení displeje a druhý vypne prakticky vše kromě těch úplně nejzákladnějších funkcí. V těchto režimech se dá dosáhnout i na vícedenní výdrž.

Proč jít do Notu 7?

Ačkoliv hodnotíme Note 7 jako hodně povedený, asi nic už nenapraví zklamání řady uživatelů z kauzy vybuchujících baterií. Note 7 si zkrátka natrvalo vysloužil označení jedné z největších chyb korejského giganta a tuto pověst si už nejspíše příliš nezlepší.

Výměna starých defektních modelů probíhá po celém světě od 19. září a na vybrané trhy se už dostávají nové kusy určené k volnému prodeji. U nás se předpokládá, že se Note 7 opět objeví v průběhu listopadu.

A přitom je to opravdu škoda. Note 7 je po všech stránkách výborný mobil, který dopřeje svému vlastníkovi maximální porci výkonu, výborný fotoaparát a displej, na který je skutečně radost pohledět. To vše je zabaleno do elegantního designu s líbivými zahnutými rámečky displeje. A ačkoliv má displej opravdu velkou úhlopříčku 5,7 palce, telefon jako takový nepůsobí zrovna giganticky.

Jistě, najdou se i neduhy. Snímač oční duhovky se nám zdá opravdu spíše přidaný z důvodu „protože můžeme“ a telefon se opravdu nepěkně upatlá během pěti minut používání. Baterie by mohla být ještě o něco větší a Samsung by se mohl zamyslet nad užitečností některých předinstalovaných aplikací. Ale to je už skutečně spíše takové rýpání.

Telefon samozřejmě není levný, s ohledem na jeho výbavu je však cenovka necelých 24 tisíc korun poměrně pochopitelná. Note 7 není pro masy, ale skutečná prémiovka, za kterou se připlácí. Je diskutabilní, zda by se i prémiové telefony zavedených značek měly posouvat za hranici 20 tisíc korun, vzhledem k tomu, že jeden ze nejvýkonnějších modelů současnosti, OnePlus 3 stojí méně než polovinu (11 tisíc korun z evropského obchodu). Ale to je už téma na jindy.