Takový průšvih tady ještě nebyl, ale Samsung to přežije

Co se vlastně stalo? Krátce po vypuknutí kauzy vydal Samsung prohlášení, že problematické jsou baterie od jednoho ze dvou dodavatelů. Paradoxně to bylo od dceřiné firmy Samsungu. Třeba přístroje pro čínský trh měly podle původních informací výhradně baterie od druhého výrobce a problémy s nimi nebyly. Logicky se tak předpokládalo, že do vyměněných přístrojů dá Samsung baterie od druhého výrobce. Jenže problém přetrvával, a tak je otázkou, jestli byl problém jen v baterii. Spekuluje se, že problematické jsou i konektory baterie a elektronika, která řídí napájení. Výrobci se snaží v nových modelech zkrátit nabíjení na co nejkratší dobu. A je možné, že to Samsung přehnal. Doufejme, že chybu přizná a zveřejní ji. Další spekulace míří k použité čipové sadě. Samsung tradičně používá své procesory Exynos (například v Evropě) a čipy Qualcomm Snapdragon (USA, Asie). A nejvíce případů vzplanutí se týká druhé varianty. Je tedy možné, že kombinace čipové sady a baterie mohla být příčinou problému.