Samsung: Nokii můžeme dohnat v roce 2010

S mobilními telefony přišel Samsung na náš trh relativně pozdě. Tedy on to zkoušel přes různé distributory již dávno, ale až před pěti lety našel partnera, který mobily značky Samsung na našem trhu pevně usadil. Kamil Vacek nejdříve distribuoval mobily Samsung přes svou distribuční firmu Kiboon, posléze přešel přímo do nově otevřené pobočky výrobce na pozici a obchodního a marketingového ředitele.

A právě Kamila Vacka jsme se zeptali, jak si mobily Samsung na trhu stojí, jak nahlíží na konkurenci a jaká nás čeká se Samsungem budoucnost. V mnoha otázkách pak přejdeme k celkovým trendům v oboru.

Dožene Samsung Nokii (globálně i v ČR)?

Firma takový cíl má, ale bude to chtít interní změny, reorganizaci. Taky je nutné rozlišovat postavení Nokie a Samsungu. Pro Nokii jsou mobilní telefony klíčový byznys. Pro Samsung také hodně znamenají, ale portfolio výrobků je několikanásobně širší. Přesto očekávám, že se pokusíme Nokii minimálně přiblížit. Počkejme si na rok 2010.

Má Nokia předplacený padesátiprocentní podíl na tuzemském trhu doživotně?

Podíl Nokie na našem trhu je v evropském a i celosvětovém kontextu velmi nadprůměrný. Má totiž slabé konkurenty, záleží jen na nich, kolik Nokii dovolí. Samsung zatím nemá tak silnou značku, ale věřím, že můžeme získat podíl 15 až 20 procent. Podobně jako my je na tom i Motorola, také je pod svým potenciálem. Naopak třeba Sony Ericsson má na našem trhu nadprůměrný podíl s ohledem na jeho celosvětové výsledky.

Když už jsme u Nokie, může jí někdo porazit v segmentu chytrých telefonů?

Budeme se o to snažit. Samsungu se v Evropě v loňském roce dařilo s modelem i320. Ten již u nás nenabídneme, připravujeme zahájení prodeje lépe vybaveného modelu i600. S jeho pomocí chceme poprvé oslovit byznys klientelu.

Budete se držet jen operačního systému Windows Mobile, co Symbian?

Prozatím ano, v prvním pololetí rozhodně nenabídneme mobil s operačním systémem Symbian. O delším horizontu je nyní předčasné mluvit.

Co vůbec požaduje český zákazník a čím se liší od jiných evropských zákazníků?

Hlavním kritériem je poměr ceny a výkonu. Cena je jasná, čím nižší, tím lepší. A výkon to je co nejširší paleta funkcí a značka k tomu. Mnohem menší roli hrají při výběru emoce. Design není prioritní a navíc nejsme tak odvážní jako Francouzi, Italové nebo Rusové.

Jaká je vůbec cenová hranice, aby byl model úspěšný?

Masový trh končí na hranici pěti tisíc korun. Je to dáno dotační politikou operátorů. Telefony s cenou (nedotovanou) nad 10 000 Kč se prodávají mnohem méně.

Na které modely jste v Samsungu pyšní?

Jsme lídři ve véčkách. Samsung je v Evropě leaderem i ve vysouvacích telefonech, ale na českém trhu se nám s nimi tolik nedaří. Nokia je úspěšnější a my s tím musíme něco udělat.

Samsung nabízí hodně ryze dámských mobilů. Jak silný je vůbec segment dámských mobilů?

Ano, v segmentu dámských mobilů jsme velmi silní a je to pro nás jedna z priorit. Telefony pro ženy nám dělají zhruba třetinu prodejů. Rok 2005 byl v tomto směru výborný, loňský rok byl o něco horší. Samsung si nové dámské modely schoval až na letošní rok a převážná většina novinek byla směřována spíš na muže (černá barva, ostré hrany). A na českém trhu je značka Samsung významnější u žen než u mužů.

Samsung nabízí široké portfolio 3G mobilů. Proč jich není tolik na pultech českých prodejen?

O nabídce modelů na našem trhu primárně rozhodují nákupčí operátorů (operátorský trh představuje cca 75 % celkového trhu) a pak nákupčí distributorů. A mezi nimi o 3G modely není přílišný zájem. S ohledem na stav 3G sítí u nás je to vcelku pochopitelné.

Pod tímto tlakem se tak soustřeďujeme především na „hitovky“ než na co nejširší portfolio. Jakmile vyrosteme, budeme si moci dovolit nabídnout mnohem širší portfolio modelů.

To samé platí i o nabídce nejrůznějších barevných variant jednotlivých modelů. Navíc, jak jsem již říkal, Češi nejsou příliš odvážní a vybírají spíš konzervativní barvy.

Pojďme k všeobecným tématům. Trendy – můžeme se těšit v nejbližší době na něco převratného?

S pohledu designu a konstrukce se v nejbližším roce, roce a půl nic zásadního nestane. Nečekejme žádnou revoluci, spíš evoluci toho co dnes dobře známe. Stále in je tenký design, ztenčování rozhodně ještě není u konce. Koncepčně se mobilu budoucnosti blíží nedávno představený iPhone. V roce 2008 bude obdobných mobilů na trhu velké množství.

V rámci výbavy se bude ještě větší důraz dávat na multimédia. A pak je tu GPS. To by mohl být nový hit. Navíc zákazníci tuto funkci chtějí a to je podstatné.

Zmiňoval jste iPhone. O tom se v posledních třech týdnech řeklo možné i nemožné. Jaký je váš názor na tento přístroj?

Není to nic revolučního, ale stojí za tím dokonalý marketing a PR. V tom je Apple, ale i Nokia, velmi silný. Samsung bude kontrovat, ale v Evropě je to otázka konce roku nebo spíš roku příštího. Navíc konkurentů bude hodně a to včetně typů ovládání takových přístrojů.

O úspěchu rozhodně Marketing, ale všeobecně má tento segment přístrojů solidní potenciál a může v příštím roce získat až deset procent trhu.

Tím úplně nejdůležitějším u takového telefonu je jeho velký displej. Je to totiž brána k novým službám.

Opět se ještě vrátím k iPhonu, i když dotaz bude všeobecnější. Má na trhu šanci uspět nová značka mobilů?

Apple bezpochyby šanci má, jiná značka ale v letošním roce určitě ne. Později, až se zpomalí vývoj, tak na trhu místo pro novou značku bude. Bude to, řekněme, za dva tři roky a můžeme to nazvat dobou po iPhonu. Ve střednědobém horizontu očekávám přiblížení našeho oboru k IT a větší komoditizaci. Pak sena trh vrhnou čínští a tchajwanští výrobci. V Evropě to může být již v roce 2009, u nás asi až později.

Budete i za ty dva tři roky osobně u toho?

V Samsungu končím, moje mise byla předem omezená na určitou dobu. Čeká mě pauza a pak se pustím do podpory „start-up“ projektů a zajímá mě i mobilní reklama. Ale kdo ví, co se nakonec stane...