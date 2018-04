Samsung neplánuje vlastní operační systém. Bude raději spolupracovat

Produktový ředitel Samsungu Kevin Packingham na konferenci Mobile Future Forward odmítl jakékoliv spekulace o tom, že by Samsung připravoval vlastní systém pro smartphony. Reagoval tak na slova šéfa operátora Verizon Lowella McAdama, který řekl, že Samsung je dost silný na to, aby vytvořil třetí silnou mobilní platformu, která by konkurovala androidu nebo iOS od Applu. Informuje o tom server FierceWireless.

Podle Packinghama není vývoj vlastního systému pro smartphony ve strategii jihokorejského výrobce. Samsung se raději zaměří na spolupráci s jinými společnostmi jako je Intel. S Intelem Samsung spolupracuje na platformě Tizen. Na konto dosluhující vlastní platformy Bada Packingham zopakoval, že je určena primárně pro low-endové smartphony v Asii.

Samsung je jedním z největších výrobců přístrojů s operačním systémem Android od Googlu. Produktový šéf Samsungu k tomu řekl, že je přesvědčen, že Google nijak nefavorizuje ohledně androidu mobilní divizi Motoroly, kterou před nedávnem ovládl. Packingham dodává, že Google si pečlivě rozmyslel oddělení obou svých skupin a věří, že se nic nezměnilo.

Vztah obou skupin Googlu přirovnal k divizi Samsungu na výrobu komponent, která nefavorizuje divizi Samsungu na výrobu přístrojů. "Rád bych měl některou technologii komponentů pro své produkty, ale my sloužíme různým zákazníkům. Mohu nahlédnout do plánů, ale nemám kontrolu nad tím, kam co jde."