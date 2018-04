Samsung - několik tuze chytrých mobilů...

Když se firma Samsung na jaře 2001 rozhodla vstoupit na trh chytrých telefonů s PalmOS mobilem SPH I300, byl to trošku krok do neznáma. Příliš zkušeností s PalmOS telefony v té době nebylo (na trhu byla jen černobílá Kyocera 6035) a netypické rozlišení I300 160x240 pixelů bylo sázkou do loterie. SPH I300 se dostal do prodeje na podzim 2001.

Dnes už je situace jiná a životaschopnost tohoto trhu je prokázána. Objevily se komunikátory od PalmOS specialistů Handspringu: nejdřív Treo180 a poté Treo270. Nový smartphone 7135 připravila Kyocera a svůj první PalmOS telefon Tungsten W uvedl i Palm, Inc.

Je jen škoda, že tento rozmach zatím zcela ignorují naši tuzemští mobilní operátoři a ani jeden z nich dosud nezařadil PalmOS komunikátor do své nabídky dotovaných, či kancelářských modelů - "uznávají" asi jen PocketPC a SymbianOS.

Samsung v polovině loňského roku upravil původní model na I330. Ten se zrovna v těchto dnech dostává do prodeje přes CDMA2000 a Sprint Nationwide.

Je to PalmOS telefon - pokračovatel SPH I300 s displejem 160x240 pixelů, 256 barvami a 16 MB RAM. Je dodáván s browserem Blazer a prodává se za 500 USD.

Vloni v létě se objevily i první informace o novém typu i500, Samsung ovšem nic neriskuje a svoje produktové portfolio rozšířil i o PocketPC handheld s mobilem a kamerou i700, který dá do prodeje zřejmě souběžně s PalmOS I-500.

Kamera má mít VGA rozlišení a v handheldu má běžet Pocket PC Phone Edition s MS Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer, Pocket Word a Pocket Excel. Standardní je i multimediální výbava: Windows MediaPlayer, MS Messenger apod.

Samsung I500 - nový design

Nejnovější I500 v sobě ukrývá procesor dosavadní generace Dragonball, ovšem na frekvenci 66 MHz. PalmOS je 4.1, handheld má 16 MB RAM. Displej je tradičně s rozlišením 160x240 pixelů, Graffiti ploška je ale zvlášť - ve spodní části "véčka" spolu s tlačítky telefonu. Displej má 16bit grafiku (65 tisíc barev).

Samsung I500 bude dodáván s obvyklým PalmOS software, navíc bude mít webový browser Blazer od Handspringu, podporován by měl být i email, SMS a gpsOne. Rozměry jsou 87x54x21,5 mm, váha 130 gramů.