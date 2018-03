Samsung zvyšuje náskok před Intelem. Za miliardy rozšíří výrobu pamětí

Samsung je aktuálně největším výrobcem polovodičových součástí a jeho produkční kapacity se v budoucnu ještě významně navýší. Před rokem společnost informovala, že část svých finančních rezerv ve výši 8,7 miliardy dolarů hodlá využít k vybudování nových produkčních center v jihokorejském Hwasongu a čínském Si-anu.

Podle nejnovějších zpráv vznikne jako první továrna právě v Si-anu, čímž chce Samsung uspokojit neustále vzrůstající poptávku po paměťových modulech NAND. Už v únoru Samsung investoval do nových linek produkčního centra na území korejského města Pchjongtchek. Výroba tam byla poprvé spuštěna před dvěma lety a masová produkce čtvrté generace pamětí typu V-NAND se rozběhla loni v červenci.

Zahájení rozšiřování výrobního centra v Si-anu by mělo začít ještě v březnu a během následujících tří let by stavba měla spolykat sedm miliard dolarů. Uvedl to šéf divize výroby polovodičů Samsungu Kim Ki-nam.

Samsung loni sesadil Intel

Samsungu se podařil husarský kousek, když loni z pozice jedničky polovodičového segmentu sesadil amerického giganta Intel, jehož dominance se zdála být neotřesitelná. Vůbec poprvé od roku 1992 v čele žebříčku stanul někdo jiný.

Podíl Samsungu loni dosáhl 14,6 procenta a jeho celkové tržby se meziročně zvýšily o více než 50 procent na 61,2 miliard dolarů. Intel si sice v porovnání s rokem 2016 také polepšil, jeho příjmy však rostly jen mírně, o necelých sedm procent a dosáhly 57,7 miliard dolarů.

Právě tržby za paměti představují z tržeb celého segmentu více než dvě třetiny a staly se klíčovou kategorií polovodičového byznysu. Samsung přitom vévodí oběma sektorům, tedy jak NAND, tak i DRAM modulům. Zatímco první se používají především u smartphonů a tabletů, druhé u stolních počítačů a notebooků.

Celkově slabší růst Intelu je dán vadnoucím trhem s počítači, Samsung logicky těží z trhu s chytrými telefony, který je neustále na vzestupu. I letošnímu roku analytici plánují jeho posílení, byť se má tempo růstu meziročně zpomalit.