Samsung nabídne systém Bada ostatním výrobcům a vývojářům

Samsung chce podle všeho z operačního systému Bada vytvořit jakousi pojistku pro případ, že by se situace okolo systému Android stala neudržitelnou. Proto firma nabídne svůj vlastní OS Bada příští rok jako open-source.

Samsung tak s badou zkusí stejnou cestu, kterou v současnosti razí Google s androidem a kterou po nějakou dobu zkoušela Nokia se svým symbianem. Ten několik let v rámci open-source spravovala Symbian Foundation.

Tímto zatím neoficiálně připravovaným krokem reaguje korejská firma na poměrně nepříznivé události z poslední doby. Samsung se totiž začal obávat své přílišné závislosti na androidu. Právě kvůli zařízením s tímto operačním systémem vede Samsung právní bitvu s Apple.

Korejskou firmu také nepotěšilo oznámení, že Google koupí jednoho z jejích rivalů, společnost Motorola Mobility. Samsung vidí hrozbu v tom, že by Motorola mohla mít snazší a rychlejší přístup k novým verzím a funkcím systému, čímž by získala konkurenční výhodu. V neposlední řadě také Samsungu hrozí, že by měl kvůli androidím přístrojům platit licenční poplatky Microsoftu.

Otevření bady ve formě open-source by mělo urychlit jak vývoj systému, tak značně pomoci systém rozšířit. Vývojáři a výrobci si budou moci badu díky této licenci upravit k obrazu svému. Bada by se také měla, podle představ Samsungu, stát standardním operačním systémem pro takzvané chytré televize.

Odborníci jsou vůči možnosti rychlého úspěchu bady v celosvětovém měřítku skeptičtí. Samsung doposud používal tento operační systém především v levnějších a méně vybavených smartphonech. Navíc jej prozatím vůbec neuvedl na americký trh, který má největší potenciál z hlediska vývojářů aplikací.

Bada by tedy musel velmi rychle a výrazně změnit své zaměření a z jakéhosi systému druhé kategorie (kam třeba Nokia odsunula Symbian) by se měl stát plnohodnotný konkurent současných technologických špiček: tedy androidu, iOS a windows phone.

Analytici také tvrdí, že jen málo mobilních výrobců mělo v historii úspěch se svým vlastním systémem. Mezi ty úspěšné "in-house" systémy, které se dočkaly rozšíření i mimo mobilní portfolio svého původce, můžeme historicky zařadit vlastně jen symbian a dnes již definitivně historický palm OS.