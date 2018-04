Samsung chystá na příští rok extrémně výkonné a úsporné čipsety

Samsung potvrdil investice do vývoje a následné produkce nové generace čipsetů ve výši 1,9 mld. dolarů. Během příštího roku by tak podle plánů výrobce mohla být zahájena výroba čipových sad s 20nm a14nm procesem. Nové čipy by kromě výkonu přinášely také významnou redukci spotřeby, a tím vyšší výdrž baterie, což je u mobilních zařízení zásadní parametr.

Společnost aktuálně produkuje několik verzí čipsetu Exynos, které se liší počtem výpočetních jader a frekvencí. Společným jmenovatelem je přitom 32nm výrobní proces. V tomto směru tak výrobce předehnal Qualcomm, jehož Snapdragon S4 má 28nm hradla a kromě HTC One S je jím vybaven také Samsung Galaxy S III prodávaný u amerického operátora AT&T (kvůli podpoře dat LTE, kterou Exynos 4212 nedisponuje).

Pokud by se záměr Samsungu vydařil, byly by čipy technicky na vyšší úrovni, než je Ivy Bridge společnosti Intel (22 nm), které se montují do nejvýkonnějších stolních PC a notebooků. Žádný z hlavních konkurentů přitom podobné čipsety zatím nechystá. Qualcomm se hodlá věnovat především čtyřjádrovému Snapdragonu S4, jehož aktuální verze má jádra dvě.