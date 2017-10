Samsung se těší na iPhone X. Prý na něm vydělá víc, než na Galaxy S8

Samsung a Apple jsou na jedné straně v segmentu chytrých telefonů největšími soupeři, na straně druhé však společnosti pojí letité obchodní vztahy. Firmy mezi sebou čile obchodují, a jsou tak na sobě do jisté míry vzájemně závislé. Forma závislosti je přitom dvojí, v případě Applu tkví v potřebě dodávek různých komponent, pro Samsung jsou pak zakázky od Applu vždy zajímavou obchodní příležitostí, a tedy jistým přísunem financí.

Konkrétně pro iPhone X Apple od skupiny Samsung odebírá OLED panely spolu s paměťovými moduly. A podle analytiků ze společnosti CounterPoint bude pro firmu v celkovém součtu produkce dílů pro iPhone X zajímavější, než je výroba komponent pro řadu S8.

Příslušné divize, tedy Samsung Display a Samsung Semiconductor, mají totiž na iPhonu X oproti S8 vydělat o více než čtyři miliardy dolarů více (podle aktuálního kurzu 88 mld. korun). A to během 20 měsíců od startu prodeje.

Podle výpočtů analytiků právě tento časový interval pokrývá majoritní část produkce klíčového smartphonu. Dále pracují se sumou 130 milionů, která představuje odhadovaný odbyt iPhonu X od startu prodeje 3. listopadu do června 2019. Prodeje Galaxy S8 v uvažovaném období naproti tomu podle nich nepřesáhnou 50 milionů kusů.

Z dodávky dílů pro každý iPhone X skupina Samsung Electronics podle zprávy vydělá 110 dolarů (asi 2 420 korun). Samsung sám při kompletaci Galaxy S8 dodává kromě displeje a čipové sady také akumulátory a kondenzátory, které vyrábějí další divize koncernu.

Pokud by Apple do léta 2019 skutečně vyrobil 130 milionů iPhonů X, Samsungu by to přineslo 14,2 miliardy dolarů. Naproti tomu modelová linie S8 by pokladnu jihokorejského gigantu naplnila částkou 10,1 miliardy. Nastává tedy paradoxní situace, kdy by Samsungu ke kladnému hospodářskému výsledku za uvažovaná období více přispěl konkurenční produkt než vlastní vrcholová kolekce.

Oba rivalové patří k nejvýdělečnějším společnostem

Odhlédneme-li od čínských bankovních domů, budou podle analytiků S&D Global Market Intelligence právě Samsung a Apple nejziskovějšími společnostmi vůbec.

Investiční banka CLSA upřesňuje, že letošní kolekce iPhonů Applu zajistí až dvě třetiny odhadovaných celkových příjmů, které by měly ve fiskálním roce 2017 dosáhnout 215,64 mld. dolarů.

Samsungu kromě produkce a prodeje vlastních smartphonů zajišťuje značný přísun financí právě Apple. OLED panely sice zatím potřebuje pouze pro klíčový iPhone X, ovšem paměťovými moduly musí vybavit každý iPhone, iPad i hodinky Watch. U dodavatelů pamětí má však Apple možnost výběru a moduly odebírá také od Toshiby, SanDisku (vlastní Western Digital) nebo společnosti SK Hynix.

Úzkou spolupráci v budoucnu dále utuží OLED panely

Kooperace obou gigantů už trvá více než deset let. Podle serveru Wall Street Journal ji zahájil vnuk zakladatele Samsungu Lee Jae-yong, který prý osobně navštívil tehdejšího šéfa a spoluzakladatele Applu Steva Jobse a vyjednal s ním kontrakt na dodávku paměťových modulů pro dříve nesmírně populární přehrávače iPod. Ty během let postupně nahradily univerzálnější iPhony.

Samsung byl Applu řadu let také dvorním dodavatelem čipových sad. V roce 2007 dodal procesory pro historicky první generaci iPhonů. Tehdy je Apple ještě značil ve formátu APLxxxx, první sadu (A4) Apple sám kompletně navrhl v roce 2010 a osadil jí iPhone 4 s displejem Retina s tehdy nedostižnou jemností 326 PPI.

Samsung následně podle specifikací Applu čipové sady vyráběl výhradně vlastními silami až do roku 2013, kdy přišel iPhone 5s s vůbec prvním 64bitovým mobilním procesorem Apple A7.

V dalším roce dal Apple přednost tchaj-wanskému TSMC, produkci následující řady A9 pak rozdělil mezi oba rivaly. Čipy A10 Fusion a A11 Bionic produkuje výhradně TSMC.

Samsung tak v tomto ohledu přišel o výrazného zákazníka, což však letos do jisté míry kompenzuje obří zakázka právě na OLED panely pro iPhone X. Za dané situace totiž Apple ani neměl na výběr, žádný jiný výrobce totiž dnes není schopen dodat tak velký objem kvalitních displejů v krátkém čase.

Zatímco letos Apple OLED displej nasadil pouze do nejvyšší varianty iPhonu, už v roce následujícím by se tento typ panelu měl stát u Applu normou. Není přitom pochyb, že hlavním dodavatelem Samsung zůstane, jelikož si bude moci dovolit dále zvyšovat své produkční kapacity.

Tím by se závislost jednoho gigantu na druhém mohla dále prohloubit. To je však prý Applu proti srsti, proto nedávno podpořil k rozšíření výroby OLED panelů japonské výrobce Sharp a Japan Display.

Podle zdrojů obeznámených se situací v Samsungu prý vysokému managementu při obchodních jednáních nevadí, pokud se potenciální obchodní partneři vytasí s iPhonem. A to právě díku tomu, že Apple je pro Samsungu nejlepší a nejváženější klient.

Zaměstnanci Samsungu prý také o Applu mluví v hádankách a zkratkách, běžné má být označení LO, coby akronym sousloví Lovely Opponent, tedy krásný soupeř.