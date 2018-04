Samsung na CommunicAsia 09: internet, zábava a dvanáctimegové fotky

Už nějakou dobu je u Samsungu patrná snaha nabízet telefony s co nejširší paletou funkcí. I ty nejhloupější modely už dnes nabízí tolik, že bychom je ještě před dvěma či třemi roky prohlásili za nadupaný smartphone. Dobrým příkladem trendu může být v Singapuru představený Jet. Ačkoli nemá otevřený operační systém, zvládne téměř vše, co telefony s Windows Mobile. Samsung ovšem na Windows Mobile rozhodně nezanevřel. Na jeho stánku byla k vidění vylepšená Omnia, která do vínku dostala číslovku dvě. A kromě ní ještě tři sourozenci – Light, Pro a HD.

Se Sony Ericssonem si to Samsung rozdal v souboji o prvenství mezi fotomobily s rozlišením 12 Mpix. Nakonec vyhrál, ačkoli jen o pár dní. První fotomobil, který nabídl rozlišení očekávané spíše u zrcadlovek nižší a střední třídy, dostal označení Pixon 12 a přímo tak navazuje na svého 5Mpix předchůdce. Ten patřil k nejlepším fotomobilům a novinka má rozhodně ambice ho překonat.

Dvanáct mega, už chybí jen výměnné objektivy

V Samsungu jako by pochopili, že samotné zvyšování počtu megapixelů k ničemu nevede. Jak dobře vědí všichni uživatelé fotoaparátů, samotné rozlišení čipu se na výsledné fotografii podílí jen z malé části. Do hry vstupuje také kvalita optiky a, zejména u digitálních fotoaparátů velmi výrazně, software zodpovědný za zpracování obrazových dat. Optika zůstane slabinou fotomobilů zřejmě navždy, v mobilním telefonu pro ni není dostatek místa. To se projeví především horší kresbou a samozřejmě také nižší světelností, tedy horšími výkony v interiéru.

Poměrně velká část expozice patřící Pixonu se proto zaměřila nikoli na zdůrazňování většího rozlišení, ale právě na funkce, které mají Pixonu pomoci vyrovnat handicapy, kterými jako fotomobil prostě trpět musí. V horkém rovníkovém počasí byla demonstrace na modelu ledního hokeje skutečně exotickou záležitostí. V záběrech kluziště se dobře projevilo první vylepšení – ohnisková vzdálenost 28 mm místo 35 mm, kterou disponoval původní Pixon. Výsledkem jsou pak "širší" záběry. V porovnání bylo navíc patrné, že obrázky z Pixonu 12 mohou nabídnout lepší kresbu. Společně s velkým rozlišením to dává fotografovi dostatek prostoru pro pozdější úpravu obrázku v počítači (např. ořez).

Čím nás Samsung rozhodně potěšil, byl fakt, že nezvolil oblíbenou strategii ostatních výrobců – větší rozlišení čipu = menší objektiv. Tenhle přístup prostě pochopit nelze, přitom jsme ho zažili u Nokie, Sony Ericssonu i dalších. Pixon 12 disponuje zřejmě největším objektivem na trhu, soudě alespoň podle pohledu zvenku. To mu zajistí mimo jiné o něco vyšší světelnost. Krytka objektivu se otevírá automaticky, rychlost reakce fotoaparátu je srovnatelná s předchozími modely. Mechanická krytka sice umožní o něco rychlejší start, ale u Pixonu otevírání nijak nezdržuje.

Pixon podával i v interiéru výstavní haly poměrně slušné výkony. Jako jedni z mála jsme měli možnost pořídit pár zkušebních záběrů, takže kvalitu můžete posoudit sami. S ohledem na to, že na výstavě nebyl ještě prezentován model s definitivní verzí firmware, jsou výsledky rozhodně nadějné. Dobře fungují i další fotografická vylepšení – už poměrně běžná detekce obličeje, ale také automatické přepínání režimů podle fotografované scény. Efektní je i Touch Focus, tedy možnost zaostřit na místo, které určí fotograf dotykem na displej.

Uživatelské rozhraní Pixonu je prakticky totožné s Jetem. I v tomto případě jsou k dispozici widgety umožňující upravit si úvodní obrazovku, vlastně obrazovky, podle libosti. Displej má úhlopříčku 3,1" a je vyrobený technologií AMOLED. Displej reaguje na doteky velmi přesně, odezva přístroje byla velmi rychlá. Ve výbavě opět nechybí wi-fi, doplněné efektním prostředím pro vyhledávání dostupných sítí.

Omnia podruhé

Windows Mobile model Omnia, který jako jeden z prvních přístrojů s tímto operačním systémem nabídl 5Mpix fotoaparát, si premiéru odbyl loni v Singapuru. Samsung s ním sklízel poměrně slušné prodejní úspěchy, a tak se dalo čekat, že se zrodí nástupce. Do roka (a do dne) se tak stalo. Omnia II přináší několik hardwarových vylepšení, ale především úplně přepracované uživatelské rozhraní. Díky němu se uživatel při většině činností zcela obejde bez dotykového pera. Nové rozhraní už není pouhou grafickou nadstavbou, jako tomu bylo u TouchFLO nebo předchozí Omnie. Menu už je skutečně předělané a upravené jsou i některé programy jako kalendář či kontakty.

Dotykové pero tak přijde ke slovu snad jen v případě, že se rozhodnete například editovat texty ve Wordu. Všechny funkce Windows Mobile zařízení samozřejmě zůstaly zachovány, navíc Omnia II dostala do vínku také výkonnější procesor. To se příznivě projevilo na rychlosti odezvy, telefon reagoval na dotek skutečně svižně. Zábavná byla kalibrace displeje pomocí kuličky. Displej má poměrně působivou úhlopříčku 3,7" a také v tomto případně se jedná o technologii AMOLED, zajišťující jasné barvy a dobrou čitelnost i z úhlu. Zní to jako reklamní slogan, ale ono to v reálu opravdu platí.

Omnia II se vyrábí ve variantě s 8 GB a 16 GB uživatelské paměti, kterou lze rozšířit o kartu standardu Micro SDHC. Ve výbavě zůstal 5Mpix fotoaparát, vylepšení se ale dostalo videokameře, která by teď měla být schopná zaznamenávat obraz v kvalitě blízké DVD. To jsme ale posoudit opravdu nemohli a jako u ostatních mobilů jsme k tomuto tvrzení poněkud skeptičtí. Zachována zůstala integrovaná GPS navigace a také podpora wi-fi i HSDPA.

Sourozenci Omnie

Jak už jsme naznačili v úvodu, kromě nové verze dostala Omnia i několik sourozenců. Už před nějakou dobou se objevila Omnia HD (i8910). Ta má displej s úhlopříčkou 3,7" a AMOLED displej, stejně jako Omnia II. Oproti Omnia II se ale může pochlubit 8Mpix fotoaparátem, který umožní natáčet video v HD rozlišení. Od zbytku rodiny ji ale odlišuje použitý operační systém, v tomto případě jde totiž o Symbian S60.

Jestliže je Omnia HD zaměřená především na multimédia a zábavu (mimochodem nabídne i stereo reproduktory a podporu DLNe), pak Omnia Pro (B7320) míří přesně na opačnou stranu uživatelského spektra. Jak název napovídá, jde o přístroj určený všem, kteří mají mobil jako pracovní nástroj. Zkrátka ani Samsung se nemohl nevyrovnat s jedním z požadavků dneška, jímž je telefon s QWERTY klávesnicí. Tyto přístroje jsou si velmi podobné napříč většinou výrobců a ani Omnia Pro se nijak zvlášť nevymyká.

Skoro bychom si troufli tvrdit, že za ní stojí některý z OEM dodavatelů, nikoli přímo Samsung. Tomu by ostatně napovídal i TFT displej, zatímco většina novinek má AMOLED. Na kvalitě zpracování to ovšem poznat není, dílensky je Pro provedeno opravdu dobře. Klávesy jsou sice poměrně malé, ale psát se na nich brzy naučíte. Hodně pomůže to, že jsou ve středu vystouplé, takže prsty je možné odlišit jednotlivé klávesy.

Telefon je postaven na Windows Mobile, tentokráte ale v edici Standard, nikoli Professional jako Omnie II a HD. Také v tomto případě jsou na úvodních obrazovkách k dispozici widgety, ale v dalších úrovních se už nachází běžné menu Windows Mobile. Grafické nadstavby by vzhledem k přítomnosti klávesnice stejně neměly valný smysl.

Posledním zástupcem rodiny Omnia je model Lite, který, jak název napovídá, bude zřejmě nejlevnějším z řady. Paradoxně ale může zaujmout podobné uživatele jako Pro, tedy ty, kteří se nechtějí až tolik s mobilem bavit, ale především s ním pracují. I Lite je totiž postaven na Windows Mobile Professional, navíc podpořený rychlým 800 MHz procesorem. Ten nabídne dostatečný výkon pro práci s internetem, maily i texty a tabulkami. Pochopitelně ani zde nechybí podpora ActiveSync, včetně Push E-mailu. Vše podtrženo podporou wi-fi a HSDPA.

Uživatel se ale bude muset spokojit s o něco menším displejem (3") a také pouze 3Mpix fotoaparátem. To jsou ale parametry, které profesionálové většinou oželí. Na služebních cestách si však budou moci užít přehrávání nejen hudby v MP3 (Media Player je standard, stejně jako 3,5mm jack), ale i filmy. Telefon přímo podporuje DivX a Xvid. A ani v tomto modelu nepostrádáme dotykové rozhraní TouchWiz, byť ve starší verzi.